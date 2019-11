La violaron y se rieron de ella por las redes sociales Martes, 26 de noviembre de 2019 El violento episodio ocurrió en Santiago del Estero. La mujer de 25 años fue interceptada por dos delincuentes cuando iba a buscar en moto a sus hijos a la casa de su ex pareja. Uno de los sujetos le sacó sus pertenencias, mientras que otro abusó de ella.



Una mujer fue violada y asaltada el último viernes por la noche en la localidad santiagueña de La Banda y su agresor, un par de horas después del ataque, usó el teléfono que le había quitado para burlarse de ella publicando estados en las redes sociales.



La víctima, de 25 años, iba en moto a buscar a sus hijos a la casa de su ex pareja, cuando fue interceptada por dos sujetos armados, que la obligaron a detener la marcha y dirigirse a una zona oscura y de poco tránsito.



Ambos delincuentes se cubrieron la cara con una remera para no ser identificados por las cámaras de seguirdad de la zona. Mientras que uno de ellos se llevó las zapatillas, joyas, mochila, celular y moto de la víctima, el otro, lejos de retirarse, se quedó, la obligó a desvertirse, la llamó por su nombre y la violó.



La joven, en estado de shock y lastimada, encontró a un vecino, que tras contarle lo sucedido, la llevó hasta la Comisaría 56 donde hizo la renuncia. El médico de la policía comprobó el abuso y dispuso que recibiera asistencia psicológica de inmediato.



A medida que pasaron las horas, el malviviente actualizó el estado de Whatsapp del celular robardo e hizo alarde del ultraje, que la había dejado "a pata y sin zapatillas".



La chica realizó una publicación en la que expresó su preocupación por las continuas llamadas telefónicas que recibe por la madrugada de un teléfono "privado". Los agentes investigan esta pista y analizan si se trató de algún caso aislado o si se trata de una venganza.