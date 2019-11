Sin actividad en la UNNE por el Día del Trabajador No Docente Martes, 26 de noviembre de 2019 Los trabajadores que no se dedican a la docencia en las universidades nacionales celebran cada 26 de noviembre el Día del Trabajador No Docente Universitario. Por esta razón, no hay actividad en las unidades académicas nacionales, incluyendo a la Universidad Nacional del Nordeste.



El 26 de Noviembre, las Universidades Nacionales del país rinden homenaje a sus trabajadores no docentes administrativos, técnicos, profesionales, de mantenimiento y de servicios. Este día fue instituido en 1973, año en el que se realizó el Congreso unificador de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales –FATUN- en la localidad tucumana de Horco Molle.