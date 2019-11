ANMAT prohíbe la comercialización de una marca de cerveza

Martes, 26 de noviembre de 2019

Prohíben la comercialización de una marca de cerveza que se vendía como “libre de gluten”. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una marca de cerveza que se vendía como “libre de gluten”.



La disposición 9463/2019 publicada este martes en el Boletín Oficial prohibió la venta de la “Cerveza rubia Premium - Blonde Ale, marca: Lester free” por no cumplir con la normativa alimentaria vigente, dado que no estaba aprobado como “alimento libre de gluten”.



El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos (ICAB) señaló que se había autorizado la comercialización del producto en cuestión, el cual cual recibe un tratamiento tecnológico para desnaturalizar el gluten, en 2017 por seis meses hasta tanto el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) se expidiera al respecto.



El Servicio de Autorización Sanitaria de Alimentos para el Comercio Exterior concluyó que no era posible autorizar el producto como “libre de gluten”, ni permitir leyendas alusivas a esa condición en el rotulado.



Según se informó: “El ICAB resolvió solicitar a la empresa E.R. BREW S.A. que eliminara del rótulo la leyenda “libre de gluten”, “gluten free o alusivas” y, además realizara el análisis de laboratorio de cada lote que liberara al mercado a fin de presentarlos ante dicha Autoridad Sanitaria”.



“Dado que fue constatada la comercialización del producto en cuestión en el ámbito de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe y a través de redes sociales, mediante Resolución 166/ICAB reiteró la prohibición de comercialización del producto Cerveza Rubia marca Lester Free con rotulado que exprese leyendas alusivas a la condición de alimento libre de gluten y de llevar a cabo publicidad por cualquier medio en la que se haga alusión a ello”, se detalló en el Boletín Oficial.



Por lo que la ANMAT recomendó a quien haya comprado o tuviera dicho producto en su poder se abstuviese de consumirlo y dispuso la prohibición de comercialización “por estar falsamente rotulado con la leyenda ‘gluten free’, sin estar autorizado con esta condición, resultado ser en consecuencia un producto ilegal”.