Realizan control de vendedores ambulantes en la peatonal Junín

Martes, 26 de noviembre de 2019

Con la idea de organizar y fomentar reglas claras de comercialización en la ciudad, personal municipal recorre la peatonal Junín a fin de regularizar la situación de vendedores ambulantes.



“No es la idea coartar su labor sino más bien poner en orden a estos trabajadores y también que se puedan seguir ciertas normas de convivencia” aclaró el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna.



La Municipalidad viene realizando un empadronamiento de vendedores a fin de hacer cumplir la Ordenanza en la que se indica las modalidades de venta ambulante que están establecidas dentro de la ciudad.



Por ello, trabajadores municipales del área de contralor ambiental recorren la calle Junín para mejorar el tránsito de los vecinos y turistas, por la peatonal y, a fin de verificar que los trabajadores dedicados a la venta ambulante cuenten con todas las autorizaciones pertinentes.



“Estas acciones se llevan adelante a fin de poder dar cierta clasificación y orden; que los vendedores puedan empadronarse con sus respectivos permisos y respetando las reglas. No es la idea coartar su labor sino más bien poner en orden a estos trabajadores y también que se puedan seguir ciertas normas de convivencia y así no generar grandes concentraciones de venta ambulante”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna.



Existe un grupo de vendedores que se encuentran empadronados, para lo cual debieron cumplir una serie de requisitos que establece la normativa, presentar la documentación correspondiente y pagar el canon establecido para ubicarse en ese espacio.



Teniendo en cuenta esto, se pedirá a los vendedores ubicados en la peatonal Junín sus permisos y, en caso de no contar con ellos se recomendará que se acerquen a la Subsecretaría de Comercio donde se les brindará información sobre los lugares disponibles y los requisitos a cumplimentar. Con esto se busca favorecer la competencia leal en todos los aspectos.



Cabe destacar que el área de contralor ambiental, realiza los controles pertinentes con el acompañamiento de la Policía Metropolitana.