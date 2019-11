River se durmió sobre el final y Flamengo es campeón

Domingo, 24 de noviembre de 2019

Lo ganaba el equipo de Gallardo, 1 a 0 por un gol de Borré. Una ráfaga de Gabriel Barbosa dejó sin nada al Millonario. El equipo brasileño se impuso 2 a 1 y es el nuevo rey de América.





River Plate se quedó hoy a un paso de la gloria al perder, sobre la hora, 2 a 1 ante Flamengo, en la final de la Copa Libertadores disputada en el estadio Monumental de Lima.



El Millonario había abierto el marcador con un gol de Rafael Santos Borré, a los 14 minutos del primer tiempo, pero Flamengo dio vuelta la historia con tantos de Gabigol, a los 43 y 47 del complemento.





River fue ampliamente superior en la etapa inicial, donde dominó ampliamente a un rival de mucho poder, que no contó siquiera con una llegada clara.



En el complemento, el equipo de Marcelo Gallardo se tiró demasiado atrás y Flamengo, sin tanto juego asociado pero con mucho corazón, se volcó decididamente en campo adversario.



Si bien el partido parecía definido, dos errores le dieron la Libertadores a Flamengo después de 38 años: en primera instancia, Lucas Pratto perdió el balón de manera ingenua y en el contragolpe Gabigol señaló el empate.



Luego, Pinola -que había jugado un gran encuentro- no pudo despejar en dos ocasiones y otra vez el goleador, que casi no había tenido participación en el trámite, sentenció la historia.