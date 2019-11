Sereno fue víctima de un violento asalto con un cuchillo

Sábado, 23 de noviembre de 2019

Un hom­bre que tra­ba­ja co­mo guar­dia de se­gu­ri­dad en un in­mue­ble ca­pi­ta­li­no fue abor­da­do por un la­drón que, tras ame­na­zar­lo con un cu­chi­llo, lo­gró lle­var­se su ce­lu­lar sin que es­te pu­die­ra ha­cer al­go.





Va­le acla­rar que has­ta el mo­men­to, se in­di­có que el ro­bo no fue de­nun­cia­do an­te la Po­li­cí­a. To­do acon­te­ció en un si­tio que fun­cio­na co­mo es­ta­cio­na­mien­to, ubi­ca­do por ca­lle Gu­ten­berg en­tre Ma­da­ria­ga y ave­ni­da Te­nien­te Ibá­ñez.



Lo que se ma­ni­fes­tó fue que el miér­co­les por la no­che, el guar­dia se en­con­tra­ba en la ve­re­da del es­ta­cio­na­mien­to, con el por­tón abier­to. En un mo­men­to, cuan­do es­ta­ba dis­tra­í­do, no­tó que un su­je­to se co­lo­có de­trás de él y apo­yó un cu­chi­llo en su cue­llo.



“No di­gas na­da y da­me la bi­lle­te­ra”, le di­jo el mal­vi­vien­te, an­te lo cual el guar­dia de se­gu­ri­dad ati­nó a bus­car en el bol­si­llo de su pan­ta­lón, en el que en­con­tró su te­lé­fo­no ce­lu­lar. Al ver que po­día ter­mi­nar le­sio­na­do, la víc­ti­ma de­ci­dió en­tre­gar el apa­ra­to sin re­sis­tir­se.

Es así que el su­je­to se fue co­rrien­do del si­tio.



Si bien el ca­so no fue de­nun­cia­do, fuen­tes cer­ca­nas in­di­ca­ron que en di­cho lu­gar se in­ten­ta­rá re­for­zar las me­di­das de se­gu­ri­dad pa­ra evi­tar que vuel­van a ocu­rrir he­chos si­mi­la­res. Al res­pec­to, no tras­cen­dió si al­gu­na cá­ma­ra de se­gu­ri­dad de la zo­na lo­gró re­gis­trar el de­li­to.