Argentina peleó hasta el final, pero no pudo con España Sábado, 23 de noviembre de 2019 El equipo capitaneado por Gaudio cayó 2-1 con las derrotas del dobles y la de Schwartzman ante Nadal. Pella había puesto en ventaja al equipo en su duelo frente a Carreño Busta



Argentina dio batalla en los cuartos de final de Copa Davis pero cayó ante el local España en la Caja Mágica de Madrid. ¿El marcador final? 2-1 a raíz de las derrotas del dobles y de Diego Schwartzman ante Rafael Nadal.



En primer turno, Guido Pella había superado a Pablo Carreño Busta –reemplazó a Bautista Agut, quien se retiró por un problema familiar– por 6-7 (3), 7-6 (4) y 6-1. En el otro singles, Nadal emparejó las cosas con un contundente triunfo sobre Diego Schwartzman: le ganó 6-1 y 6-2 en una hora de acción.



Finalmente, el dobles compuesto por Máximo González y Leonardo Mayer fue derrotado tras más de dos horas y media de actividad. Nadal y Marcel Granollers se impusieron por 6-4, 4-6 y 6-3.



GUIDO PELLA SE IMPUSO ANTE CARREÑO BUSTA



Pella tuvo un firme inicio en el duelo frente a Carreño Busta. Sólido con su servicio, y sin break points en contra, la segunda raqueta argentina igualaba 3-3 en el primer set sin complicaciones. Pero perdió el game con su saque y permitió que el 27° del ranking ATP se ponga en ventaja, que con su servició posterior se adelantó 5-3. Sin embargo, Pella consiguió recuperarse, primero ganó su game y luego quebró el saque del español con un volea certera para quedar 5-5. sin sacarse diferencias en los juegos siguientes, ambos tenistas definieron el parcial en el tie-break: en el que pese a que el argentino comenzó arriba, el local consiguió cinco puntos consecutivos para ganar 7-3.



Palo a palo, así fue el comienzo del segundo set, con los competidores ganando su servicio con puntos rápidos y sin demasiados errores igualan 4-4. Sobre el final del parcial, Pella consiguió doblegar el servicio de su oponente y así quedarse con el juego para quedar 5-4 arriba y con la oportunidad de ganar el set con su saque.



Lamentablemente, Carreño Busta se recuperó rápido y se quedó con los dos games siguientes para dar vuelta el marcador y ponerse en ventaja 6-5. Nuevamente en tie-break, el argentino se hizo fuerte en los primeros puntos para sacar una diferencia de tres, que la mantuvo hasta el final para quedarse con el segundo set por 7-4.



Ya en el parcial decisivo, envalentonado por su buen juego demostrado en el set anterior, Pella consiguió quedarse con dos games de saque de su retador y se puso rápidamente 5-1 arriba. Sin problemas, el bahiense se quedó con su servicio y ganó 6-1 para darle el primer punto al equipo albiceleste.



RAFAEL NADAL SUPERÓ SIN PROBLEMAS AL PEQUE SCHWARTZMAN



El español número 1 del mundo hizo valer su poderío tenístico y no tuvo problemas al vencer a la mejor raqueta argentina. Con un inicio arrasador, el nacido en Mallorca quebró en dos oportunidades el servicio del Peque y se impuso en un poco más de 20 minutos por 6-1 en el primer set.



Envalentonado por el resultado del primer parcial, el Matador mostró un alto nivel en su juego, físico y dinámico, ante el número 14 del ranking mundial. Nuevamente quedándose con dos juegos de saque de su adversario, Rafa consiguió el 6-2 que le otorgó el partido y el empate parcial en la serie entre su país y Argentina.



DERROTA EN EL DOBLES TRAS UN PARTIDO PAREJO



Fueron 2 horas y 27 minutos de acción en el último partido. Pura tensión se vivió entre Leonardo Mayer-Máximo González y Rafael Nadal-Marcel Granollers. Los locales tuvieron un rápido quiebre en el primer set, pero en el séptimo juego cedieron su servicio. Cuando los argentinos sacaron para igualar el tanteador, los anfitriones pisaron fuerte y se impusieron en el segundo punto de break.



La dupla argentina pisó firme en el siguiente parcial defendiendo su saque tras tener un punto de quiebre en contra y apoderándose del servicio ajeno en el siguiente game sin dudas. A partir de ahí, caminaron sin sobresaltos para apoderarse del parcial 6-4.



La experiencia del número 1 del mundo apareció en la definición: España quebró ante su primera chance el saque argentino y terminó llevándose el partido con un 6-3 que casi no tuvo resistencias desde el otro lado de la red.



En las otras llaves de cuartos de final, Canadá superó 2 a 1 a Australia y se transformó en el primer semifinales de la nueva versión de la Copa Davis. Por su parte, Rusia venció 2-1 a la Serbia de Novak Djokovic y será el rival de los canadienses en la próxima ronda. Gran Bretaña se quedó con la llave ante Alemania al vencer en los dos singles y será el rival de España en las semifinales de mañana.