Ronaldo se habría casado en secreto con Georgina Rodríguez

Viernes, 22 de noviembre de 2019

Así lo anticipó una revista italiana que prometió dar detalles en su próximo número





Cristiano Ronaldo habría confirmado su amor con Georgina Rodríguez en un evento privado sin acceso a la prensa que sucedió los primeros días de noviembre pero que se conoció en las últimas horas. La revista de chismes Novella 2000 adelantó que en su próxima edición revelará los detalles de la boda oculta.



El evento se habría realizado en Marruecos, después de que la pareja acudiera a la gala de premios MTV que se celebró en Sevilla el 4 de noviembre. Dos días después, el delantero disputó el partido ante el Lokomotiv por la Champions League que fue triunfo para la Juventus por 2 a 1. Aquel partido es recordado porque Maurizzio Sarri lo sacó del campo de juego en lugar de Paulo Dybala cuando el duelo estaba 1 a 1.



Pero esto no es todo, aparentemente Ronaldo habría incluido a su pareja al testamento, según informó una fuente cercana a la pareja a la revista italiana: “Lo había entendido todo desde el 29 de agosto pasado: ese día Cristiano fue a Madeira por sus abogados y cambió la voluntad de proteger a Georgina también. Antes de eso, todos sus activos habían sido administrados por su madre, mientras que ese día cambió algunas disposiciones e insertó a Georgina”.



Vale recordar que en noviembre de 2018 el diario Correio da Manha reveló que el ex artillero del Real Madrid se había comprometido con su novia, aunque no daba precisiones sobre cuándo y donde se realizaría la boda.



La modelo nacida en Argentina pero de nacionalidad española dio a luz a Alana en noviembre de 2017, hija producto del amor con el actual delantero de la Juventus, quien tiene además otros tres hijos mediante el método de subrogación de vientre.



Georgina y Cristiano se conocieron en junio de 2016, cuando ella trabajaba en una de tienda Gucci en el centro de Madrid a la que el jugado acudió para un evento. A las pocas semanas, hicieron un viaje de incógnito al Disney de París junto a unos amigos y desde allí que su relación creció cada vez más.



Rodríguez tiene 25 años y proviene de una familia trabajadora. De adolescente, juntó dinero como niñera en Inglaterra, hasta que comenzó a realizar castings e incursionó en el mundo del modelaje. Actualmente sigue desempeñándose como modelo de diversas marcas, entre las que se destaca una conocida empresa de lencería.