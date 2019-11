La hija de Andrea del Boca denunció a su padre

Viernes, 22 de noviembre de 2019

También lo acusa de corrupción de menores. Lo hizo mediante un escrito que uno de sus abogados presentó en la Justicia, en el que pide “la inmediata detención” del empresario. La hija de Andrea del Boca daría su testimonio en los próximos días





Luego de evaluarlo durante varios días, finalmente Anna Chiara del Boca (18) denunció a su padre, Ricardo Biasotti (64), por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Lo hizo presentando un escrito en la mañana de este jueves en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43. Y estaría dispuesta a ratificar su acusación cuando la Justicia así lo determine.



Además, sus abogados, Claudio Calabressi y Paula Ojeda, pidieron “la inmediata detención” del empresario “a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado”. También argumentaron que esta medida procura que Biasotti “no pueda intimidar a los testigos", para que de esa manera "puedan declarar” en la causa. Juan Pablo Fioribello, el abogado de la mamá de Anna, Andrea del Boca, optó por no intervenir en este caso.



Consultado por Teleshow, Marcelo Parrilli, abogado de Biasotti, sostuvo que el empresario “se pondrá a disposición del juzgado y la fiscalía" que interviene en la denuncia de Chiara, aportando “las pruebas" que demostrarían que “es inocente".



A mediados de octubre Biasotti y Del Boca tuvieron una audiencia de conciliación por la demanda por daños y perjuicios que el empresario le había iniciado a su ex pareja en 2006. Ese día, se vieron las caras por primera vez en más de una década. Pero cuando estaban cerca de llegar a un entendimiento, Biasotti habría puesto una condición para retirar su demanda: que Anna no lo denunciara por abuso sexual. Así lo indicó el propio Fioribello. "Nos pidió que la convenciéramos –remarcó el letrado–. Yo no tengo poder sobre lo que va a hacer la hija (de Andrea), quien ya declaró públicamente haber sido abusada psicológica y sexualmente. Es algo aberrante”.







Esta mención de Fioribello se refiere a un video que Anna Chiara grabó en febrero, en el cual le habla directamente a Biasotti, motivada por unas críticas que su padre le había hecho por conceder un reportaje. “¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo, porque taparte no sabías”, se le escucha decir a la joven quien a partir de los nueve años interrumpió el contacto con su padre.



“Me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mi mamá –agrega la hija de Andrea del Boca en la filmación–. La llamabas ‘puta’. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa, ¿no te acordás? Yo sí. Vos también. Y por eso no das la cara, porque no tenés”.



En tanto, la última aparición pública de Biasotti tuvo lugar al concluir la fallida mediación con Del Boca. "No me gusta hablar de las cosas de familia. Se pidió un cuarto intermedio y se hará otra audiencia. Como padre siempre deseo tener una buena relación con mi hija, pero Anna es una adulta y toma sus propias decisiones. Ya no depende ni de mí ni de un juzgado. Como padre, tengo la esperanza de tener una buena relación”, había expresado.



Para la atención de víctimas de abuso sexual, grooming y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, la línea nacional es 0800-222-1717. Funciona las 24hs., los 365 días del año en todo el país.



Línea 137: atiende víctimas de violencia familiar y sexual, las 24 hs., los 365 días del año en CABA, Chaco, Misiones y Chubut. Brinda atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual, para orientarlas y acompañarlas para el efectivo acceso a la justicia