Argentina avanzó a los cuartos de final

Jueves, 21 de noviembre de 2019

Fue por una combinación de resultados favorables que le permitieron pasar de ronda, y su próximo rival será este viernes el anfitrión España.





Los resultados le hicieron un guiño al equipo argentino de Copa Davis y lo que parecía imposible se terminó dando: el conjunto nacional liderado por Gastón Gaudio se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que jugará este viernes nada menos que frente al anfitrión, España, con Rafael Nadal como gran emblema.



Argentina tuvo este jueves fecha libre en el Grupo C que compartió con Alemania y Chile pero recibió la buena noticia tras haberle ganado en el debut a los americanos y haber caído en la segunda jornada frente a los europeos, ambas series 3-0.



El equipo de Gaudio se vio favorecido por el nuevo sistema de clasificación, en el que compiten 18 países divididos en seis grupos de tres cada uno, y pasan de ronda todos los primeros más los dos mejores segundos, posición que logró el equipo albiceleste.



"El mismo milagro que nos dejó afuera con seis match-points es el que nos puso adentro de los cuartos de final. Es un poco de justicia, pero ya tenemos que pensar en lo que se viene, que es muy difícil. Lo que más nos preocupaba era el partido de Krajinovic con Tsonga, ése era el que nos podía dar la clasificación. Ahí entendimos que se podía lograr. Estamos felices y vamos a vivir una experiencia única, jugar en España contra el número 1 del mundo, en su casa. Hay que disfrutarlo", destacó el capitán Gastón Gaudio en declaraciones a TyC Sports.



En el comienzo de la jornada del jueves, el equipo nacional supo que ya no tendría chances de terminar primero debido a que Alemania había derrotado a Chile y cerraba el grupo en lo más alto. Sólo había una plaza a la que aspirar y era la del segundo mejor escolta porque Rusia, que quedó detrás de España en el Grupo B, se adueñó del pasaje como mejor segundo.



En el nuevo formato de clasificación Argentina llegó a la definición con 3 triunfos y 3 derrotas, con 8 sets ganados y 6 perdidos, y con un coeficiente del 57%.



Italia y Estados Unidos, en el grupo F, y Bélgica, en el D, no lograron superarlo. Entonces todo quedaba supeditado a lo que ocurriera en el Grupo A, que peleaban Serbia y Francia y en el Grupo E con la disputa de Gran Bretaña y Kazajistán.



El primer guiño lo celebró con el triunfo de Serbia 2-0 ante Francia. Y luego hubo que sacar la calculadora para poner en la balanza los sets que iban ganando cada equipo en la serie Gran Bretaña-Kazajistán.



La victoria de Alexander Bublik contra Dan Evans que le dio a Kazajistán el 1-1 parcial fue el boleto de tranquilidad y clasificación de Argentina; ya nadie podría igualarlo en el porcentaje de sets ganados.



Los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera: Serbia-Rusia; Australia-Canadá; Alemania-Gran Bretaña o Kazajistán y Argentina-España.



Este viernes, desde las 13.30 (hora de la Argentina) el equipo de Gaudio chocará frente a España, que lidera Rafael Nadal y que ganó invicta el Grupo B, tras haberse impuesto sobre Rusia y Croacia, respectivamente.



España y Argentina se han enfrentado en cuatro ocasiones, siempre con victoria del equipo que ahora dirige Sergi Bruguera. El último de ellos significó la quinta Ensaladera para los europeos que vencieron por 3-1 en el Estadio Olímpico de Sevilla.



También fue memorable el triunfo de la formación que entonces capitaneaba Emilio Sánchez Vicario en la final del Estadio Islas Malvinas de Mar del Plata en 2008, por 3-1.



Argentina está representada por Diego Schwartzman (14), Guido Pella (25), Leonardo Mayer (92), Horacio Zeballos (4 del mundo en dobles) y Máximo González (34 en el escalafón de duplas).