Dura sanción de Superliga a Huracán por una deuda Jueves, 21 de noviembre de 2019 No es la primera vez que el Globo recibe un castigo de parte del Comité de Disciplina. Esta vez aparece Godoy Cruz en el medio. Los detalles.



El Comité de Disciplina de la Superliga sancionó hoy a Huracán con una prohibición de fichaje para el próximo libro de pases, a raíz de una deuda que mantiene con Godoy Cruz por el pase de un futbolista.



El Globo tiene cinco días para apelar la decisión para intentar revertirla. Además, fue multado con una quita del diez por ciento del capital impago. Si bien el fallo no habla de montos ni del futbolista, NA supo que la sanción es por una deuda por Juan Fernando Garro, equivalente a 500 mil dólares más intereses.



En el torneo pasado, Huracán había sido sancionado con la quita de seis unidades al igual que San Lorenzo, pero ambos apelaron y luego de mucha rosca dirigencial, el Tribunal de Apelaciones de la Superliga retrotrajo el fallo de primera instancia.



Aquellas decisiones fueron basadas en deudas que tenían ambos clubes con sus respectivos planteles y, a raíz de ese episodio, los principales directivos tomaron la decisión para esta temporada de hacer un reglamento más blando, que antes de llegar a la instancia de quita de puntos contemple un sistema de advertencias.



En primera instancia, Huracán recurrirá el castigo ante el Tribunal de Apelaciones y, en caso de recibir una ratificación del fallo, el «Globo» tendría forma de evitar que el castigo rija.



Estará en condiciones de recurrir ante el Tribunal del Deporte y solicitar una cautelar ante el TAS que le permita que la medida no quede firme hasta el organismo con sede en Suiza se expida, algo que seguramente será después de la finalización del próximo libro de pases, según supo NA.