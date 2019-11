Áñez envió un proyecto de ley al Congreso para convocar a elecciones Jueves, 21 de noviembre de 2019 Aunque los comicios aún no tienen fecha, la propuesta incluye la elección de nuevas autoridades del organismo electoral



La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, envió en la tarde del miércoles un proyecto de ley al Congreso para la convocatoria a unas elecciones generales que podrían terminar con la grave crisis política que vive el país desde un mes y que ya dejó 32 personas muertas.



“Este proyecto puede ser perfectible, quisiéramos, como gobierno, que se lo considere como un documento base para generar un consenso nacional”, afirmó la mandataria en una conferencia de prensa.



El proyecto de ley, bautizado Proyecto de Ley de Régimen Transitorio, también prevee la elección de nuevas autoridades del organismo electoral. Hasta entonces, que esas autoridades no estén definidas no habrá fecha para los eventuales comicios.



La iniciativa tiene tres puntos. El primero de ellos consiste en la anulación de las elecciones del 20 de octubre, en las que resultó ganador Evo Morales, tras un polémico recuento de votos. El segundo punto es la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un plazo de 15 días más nuevos vocales y, en tercer lugar, que sea ese tribunal el encargado de convocar a nuevas elecciones.



El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, explicó luego que el deseo del poder Ejecutivo es la aprobación de la ley por parte del Parlamento a la brevedad posible.



Una comisión de auditoría de la OEA informó el pasado 10 de noviembre que encontró “irregularidades” en el conteo de votos, lo que gatilló la renuncia ese día de Morales (en el poder desde 2006) tras casi tres semanas de protestas en todo el país contra un cuarto mandato previsto de 2020 a 2025. Morales se asiló desde el 12 de noviembre en México.



Según el titular de Justicia, el primer paso es que el Parlamento apruebe la ley para elegir a nuevas autoridades del TSE y nueve tribunales departamentales (TDE).



Los nuevos ministros del TSE serán los encargados de definir la fecha de los comicios para elegir al presidente, vicepresidente y renovar la totalidad de 130 diputados y 36 senadores.



El ex candidato derrotado por Morales en las anuladas elecciones, Carlos Mesa, quien anticipó que volverá a postularse, señaló que si el Parlamento, controlado por el partido de Morales, dilata el tema, entonces Áñez debería emitir un decreto para convocar a plebiscito.



Bolivia está inmersa en una compleja crisis tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, el día 10 de noviembre y su posterior viaje a México como asilado. La situación se recrudeció tras las elecciones del 20 de octubre que dio como ganador al líder indígena.