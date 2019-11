Las familias necesitan ingresos de $35.647 para no caer en la pobreza Jueves, 21 de noviembre de 2019 Según el INDEC, la Canasta Básica Total aumentó desde diciembre un 39,8% y la Alimentaria 39,3%. Para no ser indigente se precisa ganar $14.202 mensuales. Desde la Universidad Católica Argentina estiman que 38 de cada 100 habitantes del país son pobres.



El Ins­ti­tu­to Na­cio­nal de Es­ta­dís­ti­ca y Cen­sos (IN­DEC) dio a co­no­cer ayer que la Ca­nas­ta Bá­si­ca To­tal (CBT), que de­fi­ne el ni­vel de po­bre­za, au­men­tó 2,5% en oc­tu­bre res­pec­to de sep­tiem­bre, y que por ello una fa­mi­lia de cua­tro in­te­gran­tes ne­ce­si­ta in­gre­sos men­sua­les de 35.647,66 pe­sos pa­ra no ser po­bre.



En tan­to que la Ca­nas­ta Bá­si­ca Ali­men­ta­ria (CBA), que de­ter­mi­na el ni­vel de in­di­gen­cia, au­men­tó 2,1% y su cos­to lle­gó a los 14.202,26 pe­sos en el mis­mo mes.



Se­gún la va­lo­ra­ción ofi­cial, la Ca­nas­ta Bá­si­ca To­tal au­men­tó des­de di­ciem­bre pa­sa­do 39,8% y la Ali­men­ta­ria 39,3%, por de­ba­jo del au­men­to de pre­cios mi­no­ris­tas en ese pe­rí­o­do que fue del 42,2%, se­gún el IN­DEC.



En los úl­ti­mos do­ce me­ses, la CBT au­men­tó 47,1% y la CBA un 45,9% y am­bas se en­cuen­tran tam­bién por de­ba­jo del ni­vel de in­fla­ción en ese pe­rí­o­do, que fue del 50,5% se­gún el Índi­ce de Pre­cios al Con­su­mi­dor (IPC).



Tam­bién los au­men­tos en oc­tu­bre en am­bas ca­nas­tas, con­tra el mes an­te­rior, es­tu­vie­ron por de­ba­jo de la va­ria­ción del In­di­ce de Pre­cios al Con­su­mi­dor (IPC), que re­gis­tró en ese mes un 3,3%.



Pa­ra una fa­mi­lia ti­po de tres miem­bros el cos­to de la CBT fue en oc­tu­bre pa­sa­do de 28.379 pe­sos y la ali­men­ta­ria de 11.306 pe­sos, mien­tras que pa­ra un ho­gar com­pues­to por cin­co in­te­gran­tes la CBT cos­tó en el mis­mo mes 37.493 pe­sos y la ali­men­ta­ria 14.937 pe­sos.



Pa­ra un so­lo adul­to el IN­DEC es­ti­mó el cos­to de la CBT en 11.536,46 pe­sos; es de­cir, que de­be­ría te­ner in­gre­sos de 384,5 pe­sos dia­rios pa­ra no ser po­bre.



La Ca­nas­ta Bá­si­ca Ali­men­ta­ria es­tá com­pues­ta por el to­tal de ar­tí­cu­los que re­ú­nen los re­que­ri­mien­tos ca­ló­ri­cos y pro­tei­cos ne­ce­sa­rios pa­ra un va­rón adul­to, mien­tras la Ca­nas­ta Bá­si­ca To­tal, in­clu­ye es­tos ali­men­tos más el cos­to de ser­vi­cios pú­bli­cos y otros gas­tos.



Cuán­tos po­bres e in­di­gen­tes hay en el pa­ís

La po­bre­za po­dría ubi­car­se a fin de año en tor­no al 38%, una ci­fra que re­pre­sen­ta un au­men­to de ca­si diez pun­tos con re­la­ción a di­ciem­bre de 2015, cuan­do Mau­ri­cio Ma­cri asu­mió la Pre­si­den­cia.

La es­ti­ma­ción fue re­a­li­za­da por el di­rec­tor del Ob­ser­va­to­rio de la Deu­da So­cial de la Uni­ver­si­dad Ca­tó­li­ca Ar­gen­ti­na (U­CA), Agus­tín Sal­via, quien ase­gu­ró que la po­bre­za cre­ció pe­ro con­si­de­ró que no se en­cuen­tra en una si­tua­ción “ca­tas­tró­fi­ca”.

“El 5 de di­ciem­bre va­mos a pre­sen­tar nues­tro in­for­me de po­bre­za. Siem­pre da un po­qui­to por arri­ba de los da­tos ofi­cia­les”, in­di­có.

En ese sen­ti­do, se­ña­ló: “En el se­gun­do tri­mes­tre de 2019, ya es­tá­ba­mos cer­ca del 37%. Se­gu­ra­men­te es­te­mos en el 38%”.



¿Cómo

se mide?

La Ca­nas­ta Bá­si­ca Ali­men­ta­ria (CBA) se de­ter­mi­na to­man­do en cuen­ta los re­que­ri­mien­tos nor­ma­ti­vos ki­lo­ca­ló­ri­cos y pro­tei­cos im­pres­cin­di­bles pa­ra que un va­rón adul­to de en­tre 30 y 60 años, de ac­ti­vi­dad mo­de­ra­da, cu­bra du­ran­te un mes esas ne­ce­si­da­des.

Pa­ra de­ter­mi­nar la Ca­nas­ta Bá­si­ca To­tal (CBT) se am­plía la CBA, con­si­de­ran­do los bie­nes y ser­vi­cios no ali­men­ta­rios. La es­ti­ma­ción se ob­tie­ne me­dian­te la apli­ca­ción del co­e­fi­cien­te de En­gel (CDE), de­fi­ni­do co­mo la re­la­ción en­tre los gas­tos ali­men­ta­rios y los gas­tos to­ta­les .



Avanza en el Congreso la futura ley de góndolas



La Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos de la Na­ción apro­bó, ano­che, en ge­ne­ral por una­ni­mi­dad el pro­yec­to de ley de gón­do­las (y lo gi­ró al Se­na­do), que obli­ga a vi­si­bi­li­zar una ofer­ta va­ria­da de pro­duc­tos en los su­per­mer­ca­dos pa­ra evi­tar prác­ti­cas mo­no­pó­li­cas y fo­men­tar la com­pe­ten­cia en­tre las em­pre­sas.

El pro­yec­to dis­po­ne que en gón­do­las y lo­ca­cio­nes vir­tua­les de­be­rá re­ser­var­se un 25% del es­pa­cio dis­po­ni­ble pa­ra pro­duc­tos ela­bo­ra­dos por mi­cros y pe­que­ñas em­pre­sas na­cio­na­les.

Se es­ta­ble­ce la pro­hi­bi­ción del al­qui­ler de es­pa­cios pre­fe­ren­cia­les en gón­do­las o lo­ca­cio­nes vir­tua­les, al con­si­de­rar­se es­ta una “ex­clu­sión an­ti­com­pe­ti­ti­va”.

A su vez, se fi­ja que los pro­duc­tos de me­nor va­lor no pue­den ser ubi­ca­dos en sec­to­res de es­ca­sa vi­si­bi­li­dad si­no co­lo­ca­dos a “u­na al­tu­ra equi­dis­tan­te en­tre el pri­mer y úl­ti­mo es­tan­te” de la gón­do­la.

La je­fa de la Co­a­li­ción Cívica-­ARI, Eli­sa Ca­rrió, res­pal­dó el pro­yec­to, di­jo que el “pro­ble­ma de los pro­duc­to­res y los con­su­mi­do­res de es­te pa­ís es la in­ter­me­dia­ción”. “Li­li­ta” se pro­nun­ció a fa­vor de li­mi­tar a un 30% la can­ti­dad de pro­duc­tos de una mis­ma fir­ma que se pue­den po­ner en las gón­do­las.