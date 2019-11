Grilla de artistas para la primer edición de “A bailar chámame”

Jueves, 21 de noviembre de 2019

Ya está todo listo para el Primer Festival de Chamamé Bailable que tendrá lugar durante este fin de semana. Durante los días 23 y 24 de noviembre cientos de bailarines se darán cita en la bajada del puente General Manuel Belgrano para emular las tan queridas y añoradas bailantas chamameceras.





Este fin de semana, vecinos y turistas tienen una actividad imperdible bajo el Puente General Manuel Belgrano. El sábado 23 y domingo 24 de noviembre, a partir de las 18 se desarrollará el primer festival de chamamé bailable de la ciudad "A bailar chamamé". Municipios cercanos tendrán sus representantes para participar del certamen, abierto y gratuito para toda la comunidad.



El Subsecretario de Cultura del municipio, José Sand, en plena instancia final destacó que “está todo listo para vivir una gran fiesta chamamecera bailable con shows en vivo con una amplia grilla de artistas reconocidos en el ambiente, artesanos, patio cervecero y juegos (peloteros) para los más pequeños”.



En tanto que por su parte, la directora general de Planificación de Gestión Artística, Ana Laredo destacó que “este festival tiene que ver puntualmente con transmitir el sentir genuino del correntino que se expresa a través del baile y fundamentalmente buscamos premiar a las parejas de baile que lo hagan de la mejor manera. Vamos a apreciar todos los ritmos del litoral: chamamé, valseado y rasguido doble de esa manera además también homenajearemos a los cultores de nuestra música”.



“Vamos a contar con las mismas actividades que teníamos previsto inicialmente. La entrada sigue siendo libre y gratuita para el disfrute de todos los vecinos; habrá estacionamiento gratuito en el predio del ex regimiento, por lo que invitamos a las familias a concurrir esos días con sus silletas, y con lo que quieran llevar para tomar y comer. Independientemente vamos a contar con un patio gastronómico, otro cervecero, y la compañía de los artesanos regionales”, recalcó José Sand.

El subsecretario municipal indicó que “de la gran bailanta podrán participar todos aquellos que lo deseen, espontáneamente, y que en el marco de la misma se llevará a cabo el concurso del que podrán participar aquellos que se inscriban”.

Vale destacar que, quienes quieran competir, no necesariamente deben llevar el vestuario tradicional ya que el vestuario se evaluara de forma separada al baile, esto quiere decir que el público que quiera asistir y participara de la competencia lo puede hacer sin vestuario tradicional.



EL CERTAMEN



En el certamen se tendrá en cuenta la versatilidad de la pareja al momento del baile; ya que su participación será acompañada por música en vivo donde los renombrados artistas que componen la grilla ejecutarán cualquiera de los ritmos en busca de la pura expresión del sentimiento chamamecero. Se reconocerá además el mejor traje típico tradicional.

El certamen contará con 3 categorías: la primera contemplará desde los 7 a los 14 años; la segunda abarca desde los 15 a los 21, y la tercera incluye desde los 22 años en adelante.

Los que quieran participar del concurso deberán inscribirse a través del correo abailarchamame@gmail o bien acercarse a la subsecretaría de Cultura, ubicada en Carlos Pellegrini 542. También lo pueden hacer personalmente esos mismos días del festival, ya que el equipo de la Municipalidad van a estar anotando a todos los que quieren competir.



GRILLA DE ARTISTAS



Sábado 23 de noviembre



Inicio con la Banda del Servicio Penitenciario y el ingreso de la Virgen Peregrina con Alfredo Ellero



- Los chaqueñisimos Cardozo

- El poderoso Javier Solis

- “Trébol de Ases” con Gustavo Miqueri

- Los vecinos

- Los Sena

- Los Matua Mercedeños

- Los Socios del Chamame

- Los Reales del Litoral

- Embajada Playadito con Nélida Zenon

- Gianella Niwoida

- Los criollos de Corrientes

- La Pilarcita

- Brian Acevedo y su conjunto

- El humor del vecino



Domingo 24 de noviembre



- Juancito Güenaga

- Embajada Playadito con Nélida Zenon

- Coquimarola y su conjunto

- Vicky Sánchez la princesita del Chamame

- La Unión del Paraná

- Los Nuevos Vecinos

- La Pura Polenta Chamamecera

- Carlitos Zacarías y su banda

- Los Criollos de Saladas

- Diego Gutierrez

- Mario Soto y su conjunto

- Ángel Piciochi

- Matías González - José Álvarez y su conjunto

- No cualquiera es correntino

- Vicente Franco y sus criollos

- El humor de Rulo Espínola