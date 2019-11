Reanudan la búsqueda de María Cash en Salta

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

Es un rastrillaje en una zona desolada, a unos 66 kilómetros de la capital salteña. Son medidas ordenadas desde hace un tiempo por el juzgado y la fiscalía.





Un rastrillaje en una zona desolada del paraje salteño Palomitas comenzó este martes, en el marco de la búsqueda de la diseñadora porteña María Cash, quien fue vista por última vez en el acceso a la ciudad de Salta, el 8 de julio de 2011.



En diálogo con los medios, el abogado de la familia Cash, Pedro García Castiella, desmintió la versión sobre el hallazgo de restos en Palomitas que podrían ser de la joven desaparecida, y explicó que, justamente, se trata de un rastrillaje "en una zona muy focalizada" del paraje Palomitas, a unos 66 kilómetros de la capital salteña.





"Es un trabajo que comenzó hoy y que se extenderá por varios días, podrían ser tres o más", detalló el letrado, quien precisó que se trata de "medidas ordenadas hace tiempo por el juzgado y la Fiscalía".



Asimismo, indicó que el operativo se realiza en "un área de monte" con la intervención del Programa Nacional de Búsqueda de Personas, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Bomberos, además de perros rastreadores.



"En la zona está trabajando el fiscal que interviene en la causa", Eduardo Villalba, indicó García Castiella, y destacó "el trabajo prolijo y planificado que se está desarrollando en el lugar".





Ante la consulta de por qué se busca en ese lugar, el abogado dijo que se debe a una información concreta: "Tenemos un dato firme y preciso", aseguró aunque repitió en varias ocasiones que prefería no dar más datos para no entorpecer la investigación.



Luego, resaltó la tecnología utilizada en esta tarea por las fuerzas de seguridad, manifestó que "es necesario evacuar este dato", y calificó de "auspiciosas" las expectativas existentes por este procedimiento enmarcado en la investigación.



La diseñadora de ropa nacida en Buenos Aires desapareció en julio de 2011, cuando tenía 29 años. Tomó un colectivo en la terminal porteña de Retiro, con destino a San Salvador de Jujuy, y fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio.



Ese día, María Cash fue captada por las cámaras de seguridad de la entonces empresa concesionaria de la autopista, en la plaza de peaje. La causa judicial por la desaparición de la joven está a cargo del juez federal 2 de Salta, Miguel Medina.