Nuevas instalaciones para suministro de oxígeno medicinal en hospitales

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

Se trata de un gas para asistencia respiratoria, utilizado como tratamiento médico en situaciones crónicas y agudas. El Ministro Ricardo Cardozo detalló que “los equipos fueron instalados en los hospitales de Paso de los Libres, Saladas, Ángela I. de Llano y Geriátrico”.





Adelantó además que “en los próximos meses iniciarán obras en Curuzú Cuatiá, Mercedes, Goya, Santo Tomé, Virasoro y en Capital, en los hospitales José Ramón Vidal y Juan Pablo II”.



El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública lleva adelante la instalación de equipos de última generación de oxígeno medicinal, garantizando y ampliando el suministro de este gas utilizado para asistencia respiratoria. El mismo es utilizado para el tratamiento de enfermedades respiratorias y en diferentes intervenciones hospitalarias, como el tratamiento de Hipoxemia aguda o crónica y para anestesia y reanimación, entre otros usos.



Al respecto, el titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo, destacó la millonaria inversión que se realiza desde la Provincia para el fortalecimiento del sistema público de salud. “Por indicación del Gobernador Gustavo Valdés, estamos modernizando las instituciones de salud y estas nuevas instalaciones de oxígeno medicinal que se logran a través de una articulación público-privada, vienen a reemplazar un sistema obsoleto, garantizando y ampliando este servicio”.



“En esta primera etapa, comenzamos en el hospital “San José” de Paso de los Libres, seguimos en el hospital “María Auxiliadora” de Saladas donde se reemplazó el suministro primario realizado con termos. En Capital, en el hospital Llano se reemplazó el tanque criogénico por otro de características similares, se modernizó el sistema de regulación de línea y continúan los trabajos, y también en el Geriátrico de Agudos que concluyó la colocación del tanque Criogénico, que reemplazará a los termos tradicionales”, puntualizó el Ministro Cardozo.



Asimismo, dijo que “en cada uno de los lugares se realizaron las obras civiles correspondientes para la instalación de los tanques, esto representó un gran esfuerzo que viene a dar una importantísima respuesta en lo que refiere a actualizaciones en las instalaciones de oxígeno medicinal”.



Por último adelantó: “En los próximos meses vamos a ir avanzando con la ejecución de obras para la actualización y ampliación de las instalaciones relacionadas al suministro de oxígeno medicinal en Capital en los hospitales Vidal, Pediátrico y Escuela, y en el interior en Mercedes, Goya, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá y Virasoro”.



Detalles técnicos



-En el Hospital “San José” de Paso de los Libres se realizó la instalación de un tanque criogénico, ya que el nosocomio no contaba con una instalación de esta magnitud. Con este tanque se logró una capacidad de almacenamiento 7 veces mayor.



-En el Hospital de “María Auxiliadora de Salada”. Se colocó el tanque criogénico, para reemplazar el suministro primario realizado con termos, lo que resultaba una capacidad insuficiente para las necesidades actuales. Al mismo tiempo se hizo la prolongación del troncal necesario de cañerías de oxígeno en interconexión con la red y se adicionó un back up de seguridad.



-En el Hospital “Ángela Iglesia de Llano” de esta capital, se reemplazó el tanque criogénico por otro de características similares, se actualizó y modernizó el sistema de regulación de línea. Se continúa trabajando restaurando las instalaciones de back up de la institución.



-En el Hospital Geriátrico de Agudos “Juana Francisca Cabral” de esta Capital, se adecuó una zona de la institución para recibir el tanque Criogénico, que reemplazará la operatoria con termos. Se están realizando las prolongaciones del troncal, para interconectar a la red de suministro y se está instalando un sistema más sólido. Además se está restaurando el sistema de back up para cilindros, que actualmente operaba como suministro primario por medio de termos. De esta manera mejorará la eficiencia de la instalación, reduciendo las perdidas y aprovechando al máximo la disponibilidad de oxígeno.