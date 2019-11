Conmebol cambió el árbitro del VAR de River-Flamengo

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

Fue designado inicialmente como juez principal del sistema de videoarbitraje, pero lo reemplazaron por un colega uruguayo. El motivo y la explicación de la Confederación.





El peruano Diego Haro, responsable del sistema VAR para la final de la Copa Libertadores el próximo sábado, fue desafectado por la Conmebol de esa función por haber realizado declaraciones de River y Flamengo de Brasil y designó en su lugar al referí uruguayo Esteban Ostojich.



Haro había remarcado horas antes que tenían «estudiado a River» a partir de las polémicas por las presuntas «simulaciones» que existieron en algunos de los cruces de esta edición.



«No solo tenemos estudiado a River, sino a los dos. En la actualidad, todos los árbitros del mundo pueden tener la herramienta para estudiar a cualquier equipo. Sabemos el potencial de ambos equipos, con la tremenda tecnología que hay ahora podemos ver el planteamiento, la lectura, el recorrido en cuestión de segundos. No creo que nos vayan a sorprender, estamos enfocados en el partido», explicó.





La determinación de la Conmebol fue porque el árbitro saliente «no cumplió con el protocolo establecido» al hacer declaraciones sobre ambos finalistas, algo que «no está permitido».





Haro, de 36 años, relativizó de igual forma la chance de que los jugadores los «sorprendan», tanto como al principal Roberto Tovar, sus asistentes o los cuatro responsables de observar el encuentro a través del VAR.



«Seamos realistas, no podemos ir con hipótesis ni predestinados a lo que puede ocurrir, porque el 96 o 97 por ciento nos muestra que los equipos salen a jugar. Nosotros no pensamos que eso pueda ocurrir, y si pasa, ya tenemos algo planificado para contrarrestar eso. Si mi compañero de cancha hay un jugador que lo sorprender y yo estoy viendo en el VAR y tengo algo claro de que intenta engañarlo, no tengan duda que los cuatro árbitros de cabina vamos a llamarlo para que lo vea por segunda vez, de un mejor ángulo, para que no lo sorprendan con algún acto de simulación«, explicó en declaraciones a Radio Mitre.



En ese sentido, Haro opinó que «River tiene un juego dinámico y consiguió títulos en muy poco tiempo, mientras que Flamengo acaba de encontrar una filosofía con su nuevo técnico».



«Simplemente me tocará apoyar las decisiones de Tobar. Los árbitros sudamericanos somos potencia a nivel mundial y trabajar con Roberto es sencillo, sabemos qué nos transmitimos uno al otro», afirmó horas antes de producirse su destitución para este encuentro.