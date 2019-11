Schwartzman logró el segundo punto ante Chile Martes, 19 de noviembre de 2019 El Peque hizo un gran partido ante Christian Garin y dejó muy bien parado al equipo en el Grupo C de la Copa Davis. Se viene el dobles.



Diego Schwartzman (14 del ranking mundial) logró un soberbio triunfo en dos sets contra Christian Garín (33) y le dio a la Argentina la ventaja de 2-0 sobre Chile, por el Grupo C de las finales de la Copa Davis, que se disputan en la Caja Mágica de Madrid.



El Peque se impuso con parciales de 6-2 y 6-2 en poco más de una hora de juego, con una brillante actuación, de la mejor de su carrera en Copa Davis, en la cancha principal.



Lo más importante es que Argentina haya barrido a Chile sin ceder un set hasta el momento y que Schwartzman solo perdió cuatro games, pensando en una hipotético desempate para la clasificación a cuartos de final.



Más temprano, el bahiense Guido Pella (25) superó en dos sets a Nicolás Jarry (77) con parciales de 6-4 y 6-3, en un parejo partido que tuvo al argentino con la iniciativa, más allá de algún momento de zozobra en una hora y 16 minutos de juego en el duelo entre los segundos singlistas de ambos equipos.



La serie se completará con el partido de dobles en el que Argentina presentará una dupla integrada, en principio, por Máximo González (34 del mundo en dobles) y el correntino Leonardo Mayer (92), que reemplazaría a Horacio Zeballos (3° de dobles) afectado por una molestia muscular en el aductor.



El equipo chileno, capitaneado por Nicolás Massú, nominó a Jarry y Garín, aunque puede haber modificaciones hasta 10 minutos antes del comienzo del encuentro.



El conjunto albiceleste, campeón de la Davis en 2016, debuta en este nuevo formato con 18 equipos en una única sede, y este miércoles enfrentará a Alemania, también a las 7:00 (hora argentina).



A la siguiente fase avanzarán los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de las seis zonas, y en proyección, un probable cruce de cuartos de final para el ganador del Grupo C sería frente al triunfador de una débil Zona E, que tiene a Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda.