Alberto Fernández reemplazaría a los animales de los billetes Martes, 19 de noviembre de 2019 “Tengo algunas urgencias antes, pero me gustaría que estén los grandes hombres y mujeres de la Argentina”, dijo el presidente electo en una entrevista



La serie "Animales", completa

“Para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. Es la primera vez en la historia que hay seres vivos en nuestra moneda. Dejamos la muerte atrás y vivimos nuestra vida”, dijo Marcos Peña en el Coloquio de IDEA de 2017.



El jefe de gabinete de Mauricio Macri se equivocó. En el Plan Austral, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1985, las tres monedas de menor denominación –de medio, uno y cinco centavos– tuvieron estampados un hornero, un ñandú y un puma, respectivamente. No fueron los primeros como dijo Peña, pero la serie “Animales autóctos”, que el Banco Central lanzó durante el gobierno de Cambiemos, tuvo adherentes y críticos casi en partes iguales.



Tengo algunas urgencias antes, pero me gustaría que en los billetes estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Lamento mucho que Evita haya desaparecido de los billetes, pero también lamento que desaparezcan Sarmiento, Belgrano, San Martín (Fernández)

Como sea, los billetes con un guanaco ($20), un cóndor ($50), una taruca ($100), una ballena franca austral ($200), un yaguareté ($500) y un hornero ($1.000), están presentes en billeteras y bolsillos de argentinos y argentinas y reemplazaron en gran medida a otros con imágenes como las de Eva Duarte de Perón y Julio Argentino Roca, que por ejemplo circulan, pero ya mucho menos, en los papeles de 100 pesos.





Ahora podrían volver los próceres y hasta escritores a los principales billetes de curso legal. Así lo manifestó en una entrevista con el diario Página 12 el presidente electo Alberto Fernández.



¿A quiénes se imagina en el papel moneda el presidente electo? A Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, José de San Martín y Evita y también a destacadas figuras de la literatura local como Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, Ernésto Sábato y Alejandra Pizarnik.



“¿Pondría a Borges o a Alejandra Pizarnik en un billete de cien pesos?”, le preguntaron en la entrevista a Fernández. Su respuesta fue clara: “Sí. Por qué no. Lo que no pondría es una ballena. Quién puede negar lo que es Borges, Cortázar, Sábato”.



Luego reconoció que tiene “algunas urgencias antes” de pensar en sacar a los animales de los billetes, pero dejó en claro que desea que “estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Lamento mucho que Evita haya desaparecido de los billetes, pero también lamento que desaparezcan Sarmiento, Belgrano, San Martín”.



Animales



Según el Banco Central, la serie “Animales” está compuesta por billetes de “un tamaño uniforme de 155 mm de ancho y 65 mm de alto. El papel utilizado es 100 % de fibra de algodón, con un peso de 83 gr/m2, exento de fluorescencia a la luz ultravioleta, realizándose la impresión en tres etapas sucesivas, empleando sistemas de impresión offset, calcografía y tipografía”.



En orden, primero llegó el yaguareté, luego la ballena franca austral, el guanaco, hornero, el cóndor andino y la taruca. La orientación de los animales en el billete causó polémica –"están al revés", era el argumento en redes sociales– y el Central aclaró que “el nuevo billete, al igual que todos los billetes de la familia Animales autóctonos de Argentina, tiene una cara vertical (anverso), donde aparece la reproducción del animal. El reverso, por el contrario, tiene formato horizontal. Rogamos que la reproducción de estas imágenes se haga respetando ambos formatos”.





Los diseños de billetes de la era Cambiemos tuvieron varios premios, como los que otorgó la International Bank Note Society (IBNS) en 2017 al yaguareté de $500, al que ubicó como el segundo mejor billete del mundo; o la ballena de 200 pesos, que ganó el LatiNum 2017 como el mejor papel moneda diseñado en América Latina.



Adiós al billete de 5 pesos



En octubre, el Central dispuso que los billetes de 5 pesos salgan de circulación en febrero de 2020, momento hasta el que serán válidos y deberán aceptarlos todos los negocios y comercios del país para cualquier transacción. Hasta el 28 de febrero del año próximo, los bancos y demás entidades financieras deberán recibir los billetes de 5 pesos para su canje por monedas o para la acreditación en cuentas.



Los billetes de 5 pesos serán reemplazados con la moneda de color plateado que lleva como dibujo un árbol de arrayán y que ya está en circulación.





El cronograma indicado por el BCRA para el papel de 5 pesos es el siguiente:



- Desde el 1 de agosto de 2019 comienza el retiro de circulación de los billetes.



- Hasta el 31 de enero de 2020 se puede utilizar en todos los negocios y comercios del país para cualquier transacción.



- A partir del 1° de febrero de 2020 deja de tener poder cancelatorio.



- Hasta el 28 de febrero de 2020 las entidades financieras deberán canjearlos o acreditarlos en cuentas.