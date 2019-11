Un juez de Brasil ordenó la detención del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes Martes, 19 de noviembre de 2019 Está acusado de lavado de dinero. Su nombre será incluido en la lista roja de Interpol.



Un juez de Brasil pidió este martes la detención del empresario y ex presidente de Paraguay Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero en una causa vinculada a la operación anticorrupción Lava Jato en la ciudad de Río de Janeiro, informó la Policía Federal Brasileña.



Según un comunicado, el juez Marcelo Bretas incluirá en el alerta rojo de Interpol el nombre de Cartes para que sea detenido y responda por su vinculación con un grupo de contrabandistas de divisas que lavaba dinero en Brasil, Paraguay y otros 14 países.



La Operación fue bautizada de "Patrón", como según la policía se refería al ex presidente paraguayo el llamado jefe de los "doleiros" brasileños Darío Messer, el mayor contrabandista de divisas de Brasil. Según la cadena Globo, Cartes es amigo de la familia Messer.



Varias personas habían sido detenidas en Brasil en los operativos, que cumplen allanamientos y pedidos de detención en Río de Janeiro, San Pablo y Ponta Porá, en el estado de Mato Grosso do Sul, frontera con Paraguay. La acusación es que Messer y su red de cambio ilegal lavaron y fugaron dinero en 52 países por 1.600 millones de dólares.



Cartes comanda un emporio empresarial llamado Grupo Cartes, un conglomerado empresarial de alimentos, bebidas, ropas y centros médicos.



Afiliado al Partido Colorado en 2009 para poder participar de la política, Cartes fue presidente de Paraguay entre 2013 y 2018, El 28 de mayo de de ese año presentó su renuncia a la presidencia para poder asumir el cargo de senador. Si bien la renuncia fue conocida por el Congreso, no hubo acuerdo en la bancada del partido de Cartes, el Colorado, para aceptarla y el presidente retiró su renuncia el 26 de junio de 2018.



No es la primera vez que Cartes está vinculado a actividades ilegales. En 1985 fue condenado por un caso de estafa al Banco Central del Paraguay, por cerca de 34 millones de dólares, causa por la que estuvo prófugo durante 4 años. Sin embargo, en 2008, fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, lo que el Banco Central consideró inconstitucional.



Con información de Télam.