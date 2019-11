La UIA y la CGT ponen en duda el pago de un bono de fin de año Martes, 19 de noviembre de 2019 Desde la central fabril consideraron "muy difícil" la posibilidad de que se pueda afrontar un plus para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.



la Unión Industrial Argentina (UIA) José Urtubey consideró este lunes "muy difícil" la posibilidad de que el sector pueda afrontar el pago de un bono extra de fin de año y subrayó que las industrias terminan 2019 en "un desastre que era anunciado".



Por ese motivo, el empresario insistió con que "la prioridad" del próximo Gobierno debe estar puesta en "los créditos productivos" para darle "un cebador a la economía para encenderla".



Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red, en las que entendió que "el margen es muy difícil" como para poder brindarle un bono extraordinario de fin de año a los trabajadores, en un marco donde "la inflación va estar arriba del 55% y la caída de la actividad industrial va a estar arriba del 5%".



"El gran ajuste de este gobierno lo hizo el sector privado, no el Estado", sostuvo José Urtubey, integrante del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina.



Por su parte, el dirigente cegetista Héctor Daer descartó la posibilidad de que la central obrera reclame el pago universal de un bono extraordinario de fin de año al reafirmar que el reclamo deberá evaluarse sector por sector, y que, "donde la actividad dé, el sindicato lo pedirá".



En entrevistas concedidas a las radios La Red, FutuRöck y El Destape, Daer fue categórico al señalar que, este año, no habrá un bono extraordinario de fin de año "de características universales" sino que la definición será sector por sector, en función de la situación en la que se encuentra cada una de las actividades.



De hecho, el referente de la CGT remarcó que aún hoy sectores en los que no se completó el pago completo de la asignación no remunerativa de 5 mil pesos para todos los trabajadores en relación de dependencia que, en septiembre pasado y tras la devaluación del peso luego de las PASO, dispuso el Poder Ejecutivo a través de un decreto.



Por otro lado, Daer destacó la necesidad de "incrementar los ingresos en la base de la pirámide social" y sostuvo que, tras la asunción del nuevo Gobierno, encabezado por Alberto Fernández, "se va a apuntar a la recuperación rápida de ingresos en los sectores más postergados", aunque prefirió evitar "ponerle rótulo" a la forma que tomará esa medida.