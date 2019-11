La Virgen de Fátima recorre la provincia y moviliza corazones

Martes, 19 de noviembre de 2019

Tras la emotiva recepción del domingo, la Virgen visitó Lomas de Vallejos y Caá Catí. En la primera jornada, se vivieron momentos de honda emoción en los distintos puntos de la ciudad, en especial en la Unidad Penal 1 de Corrientes.







“La recepción de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima fue muy especial y podemos decir que superó nuestras expectativas, sabíamos que mucha gente se iba a volcar a las calles para esperar su paso, pero no de la manera en que se dio”, comentó Susana Gómez, quien desde su lugar en la comisión coordinadora de la visita de la imagen de la diócesis de Corrientes, fue parte del grupo que la acompañó durante las primeras horas en tierra correntina.



“Desde el aeropuerto hasta llegar al Colegio Pío XI, se vivieron momentos muy fuertes, pero creo que los más emocionantes también tuvieron lugar en la Unidad Penal 1, donde no solamente la esperaban los internos, sino también sus familiares, porque era día de visitas. Entonces, todo estaba magnificado, porque también ellos fueron parte de este gran momento”, relató.



“También fue muy emotivo porque los privados de la libertad esperaban la visita, en muchos ojos vimos lágrimas. Y después de el paso de la imagen, pedían que vuelva a pasar y aquellos que no la podían tocar, agitaban los pañuelos con honda emoción. Eso también se veía reflejado en el rostro de los familiares. Y esos sentimientos afloran gracias a María, que a su paso va tocando corazones y dejando su bendición”, agregó Susana.



Según indicó, de acuerdo a los primeros testimonios que cuentan del paso de la imagen por Lomas de Vallejos y Caá Cati, por ejemplo, también se vivieron momentos de profunda emoción.



La misión por la Diósesis de Corrientes tiene como lema “Tiempo de gracia y misericordia: dar gracias por peregrinar en la Iglesia”, y para Susana “que así lo estamos viviendo porque sentimos que eso significa este tiempo, esta visita para nosotros”.



En lo personal, la integrante de la domisión dijo que ser parte del grupo de trabajo “es un mimo de Dios, porque me da la oportunidad de estar viviendo estos momentos tan cerquita”.





“La presencia de la Virgen nos trae sin dudas mensajes de esperanza y alegría de saber que nos acompaña en el encuentro con su hijo Jesús. Por eso, esperamos que siga movilizando muchos corazones a su paso, más allá de que los efectos de su visita van a permanecer mucho más allá del 30 noviembre, cuando concluya su visita”, puntualizó.



Meses de trabajo

La comisión coordinadora que tiene a su cargo la logística de la recorrida de la imagen, comenzó a trabajar semanas antes de la peregrinación juvenil a Itatí. “Porque entendíamos que implicaba definir un sinnúmero de acciones que deben estar ajustadas para que la imagen pueda visitar la mayor cantidad posible de comunidades, además de cumplir los tiempos”, aseguró Gómez.



Contó casi a modo de confesión, que en algunos momentos se vieron hasta desbordados, “porque muchas cosas superaron nuestras expectativas y porque siempre surgen imponderables”.





La diócesis correntina no era escenario de una movilización tan grande desde el X Congreso Eucarístico Nacional realizado en el año 2004 en Capital. “Si bien en esta oportunidad no implicará la concentración de miles de personas como en esa ocasión, seguramente será similar el número de corazones que serán tocados a lo largo de estos 15 días en las distintas comunidades”, concluyó Susana.



Stanovnik

Por medio de un documento, el arzobispo de Corrientes celebró la llegada de la imagen de la Virgen de Fátima a Corrientes, al tiempo que lamentó no poder estar presente. Por otra parte, también se refirió a la Jornada Mundial de los Pobres. “La visita de la imagen de la Virgen de Fátima a nuestra Iglesia particular es gracia y misericordia, es un tiempo para rezar, pensar y abrir el corazón a la gracia y la misericordia que vienen a nosotros por medio de esta visita”, aseguró. Además reflexionó sobre “la comunidad dividida,descuida a sus pobres... Esto nos sucede a hace años: polarizados, enfrentados y divididos, defendiéndonos y atacando”, remarcó el obispo.



Por los decanatos

La imagen de la Virgen peregrina de Fátima visitará los siete decanatos que conforman la arquidiócesis de Corrientes, incluyendo parroquias, capillas, santuarios, unidades penales, hospitales, centros de menores y de adultos mayores.



Hoy, a las 8.30 llegará a Itá Ibaté, y luego, a las 12, llegará a Berón de Astrada. A las 17.30, será recibida, en el empalme de la ruta nacional 12 y ruta provincial 20, por los fieles de Itatí y acompañada en caravana hasta la basílica, donde a las 19 se celebrará la misa. Permanecerá en el santuario hasta la mañana, de donde partirá hacia el decanato Nº 2, comenzando en San Cosme, donde será recibida a las 9; desde allí, será trasladada a Paso de la Patria, donde llegará a las 13. Estará en esa comunidad hasta las 16, recibida por los fieles de Santa Ana de los Indios Guácaras. Desde allí, será llevada a las 20, a la parroquia Nuestra Señora de Itatí, de Laguna Brava. Habrá vigilia de oración durante la noche. En la mañana del jueves 21, será recibida en San Luis del Palmar a las 8. Por la tarde, desde las 19, estará en el santuario de San Cayetano.



El viernes 22 iniciará su visita al decanato Nº 3. De 9 a 12, estará en la parroquia de Concepción del Yaguareté Corá. A las 16, estará en San Antonio de Padua de Mburucuyá; y a las 19.30, visitará Saladas. El sábado 23, partirá a San Roque, desde las 9; a las 12, será llevada hasta Mantilla, a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. A las 15, visitará la capilla Nuestra Señora de los Ángeles, en el paraje Desmochado. A las 18, será recibida en la parroquia San José Obrero de Bella Vista, y a las 20, visitará Nuestra Señora del Carmen. A las 8.30 del domingo 24, será recibida por la comunidad parroquial de María Auxiliadora. A las 12, la imagen peregrina irá hasta la localidad de San Lorenzo, y desde allí, a las 19.30, a Empedrado.