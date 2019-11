Cavani lo invitó a pelear y Messi no se achicó Martes, 19 de noviembre de 2019 Se hablaron durante gran parte del primer tiempo del duelo Argentina-Uruguay y cerca del final debieron ser separados para no terminar mal.

Durante gran parte de los primeros cuarenta y cinco minutos del amistoso que protagonizaron Argentina y Uruguay, Lionel Messi y Edinson Cavani se la pasaron hablando y gesticulando con sus manos tapando la boca para que no se les pueda leer los labios.



Cera del final del primer tiempo del duelo que terminó con un empate 2-2 en Tel Aviv, Israel, el cruce entre el astro rosarino del Barcelona y la estrella del Paris Saint-Germain se puso más picante.





Por suerte, reinó la calma, aunque fue luego de que los separaron para que no se transforme en una pelea física. «Cuando quieras», se alcanzó a leer en los labios de Messi, lo que habría sido la respuesta a la propuesta de Cavani de solucionar el inconveniente «como hombres».