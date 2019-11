Con lágrimas, Maradona se despidió de sus jugadores Martes, 19 de noviembre de 2019 «Si se queda Pellegrino, me quedo», había dicho Diego, pero el presidente de Gimnasia no se presentará en las elecciones y hubo portazo en La Plata. Detalles.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente afligido, el entrenador Diego Maradona le anunció hoy a sus jugadores que no continuará al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata, a partir de la decisión del presidente Gabriel Pellegrino de no presentarse a la reelección.



Así lo confirmaron a NA fuentes de ambas partes, más allá que Maradona y el cuerpo técnico que integra también Sebastián Méndez dirigieron la práctica vespertina en el predio de Estancia Chica, en la localidad platense de Abasto.



El entrenador arribó al predio del club platense a las 16.30 y, después de una reunión con el presidente, Gabriel Pellegrino, presentó su renuncia, que con lágrimas en los ojos le fue comunicada al plantel de futbolistas.



La dirigencia del Lobo, de igual forma, intentará convencerlo de continuar, al menos, hasta el próximo domingo cuando enfrente a Arsenal por la decimocuarta fecha de la Superliga.



De hecho, luego del entrenamiento, estaba previsto que todos los candidatos a la presidencia lleguen al predio para juntarse con Maradona.



Este domingo, la directiva de Gimnasia La Plata emitió un comunicado para los socios en el cual indicó: «A cada reunión que asistimos, nos dijeron ´el lí­mite es Pellegrino`. Lo entendimos!. No queremos confrontar con ninguno de los muchos socios que van a competir en estas elecciones, y por eso decidimos apartarnos de este escenario repleto de ambiciones personales».



Las listas que se presentarán a las elecciones serán «Gimnasia Grande» con Mariano Cowen como candidato a presidente y «Convergencia Gimnasista» con Salvador Robustelli, mientras que Plan Integral con Antonio Gargiulo pidió una prórroga hasta este lunes.



Hasta la representación de Maradona, en manos de Cristian Bragarnik, considera que lo mejor que puede pasarle al entrenador es dejar su cargo.



«Si se queda Pellegrino, me quedo«, fue la frase que lanzó el Pelusa el 10 de noviembre pasado antes de la victoria ante Aldosivi, su último partido.