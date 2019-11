"Marcelo Tinelli es un ladrón" Lunes, 18 de noviembre de 2019 El ex DT de la Selección Argentina trató de botón al conductor de Showmatch y le dedicó un fuerte mensaje.

El conductor televisivo Marcelo Tinelli, que demostró interés por involucrarse en la política y las problemáticas que estuvo atravesando el país durante este año, aceptó la propuesta del presidente electo Alberto Fernández con la cual lo convocó para integrarse a una mesa interdisciplinaria que trabajará en políticas contra el hambre, y este fue el hecho que le valió una sorpresiva crítica cargada de furia por parte de Alfio "Coco" Basile, quien mandó un durísimo mensaje contra él en Bendita (El Nueve), y que Beto Casella, conductor del programa, decidió revelar frente a la cámara.



El vicepresidente de San Lorenzo participó en Puerto Madero junto a otros referentes políticos, sociales, gremiales y empresariales, de la primera reunión del Consejo contra el hambre impulsado por Fernández, y declaró: "Desde hace mucho tiempo sigo con preocupación la realidad del país. Y más allá de las opiniones y los pareceres, de los distintos enfoques que podamos tener, hay algo que no me puedo sacar de la mente: el hambre. Que en mi país, que produce alimentos para millones en el mundo, haya gente que no pueda llevar un plato de comida a su mesa me produce una tristeza enorme. Algo inverosímil. Un crimen, para decirlo sin vueltas. Y lo más terrible es que nunca vamos a fondo para solucionarlo. No podemos seguir mirando para otro lado”.



Los dichos del conductor de Showmatch (El Trece) fueron comentados por los panelistas del programa de El Nueve, hasta que Any Ventura le indicó a Casella que recibió un contundente mensaje de WhatsApp.





“Alguien importante, que es muy querido en el mundo del fútbol, le mando a esto Any”, aclaró el periodista, y leyó el mensaje: “Te estoy viendo, me imagino que no estarás de acuerdo con el ladrón de Tinelli. Lo único que quiere es seguir robando y ustedes, con Beto en la cabeza, le dan manija a ese botón. Si querés decí que lo digo yo: para terminar con el hambre hay que dejar de afanar”, sentenció el autor del escrito.





Luego de que los panelistas quedaran asombrados por la acusación, el conductor de Bendita decidió mostrar que el que había mandado fue el ex futbolista y entrenador del futbol argentino. Asimismo, mientras mostraba imágenes de la conversación, entre risas dijo: “Escucha éste se la banca eh, se la banco como jugador, técnico y ahora en la vida".



“Como me escucho defenderlo parece que se enojó”, contestó Any Ventura.