El nuevo gesto de humildad de Sadio Mané que tiene maravillado al mundo

Lunes, 18 de noviembre de 2019

El delantero figura del Liverpool FC, conocido por actitudes modestas y frases reflexivas, volvió a viralizarse en las redes sociales por ayudar a un colaborador de su selección





Es una de las máximas estrellas del fútbol mundial pero cada vez es más frecuente que se hable de sus gestos de humildad y no de sus goles. Sadio Mané, delantero del Liverpool FC, uno de los mejores equipos de la actualidad, volvió a asombrar al mundo con su modestia y un video suyo es de los más comentado y compartido en las últimas horas en las redes sociales.



En esta ocasión, las imágenes muestran un bus con un hombre descargando botellas de agua de la bodega del vehículo. Primero pasa caminando Ismaïla Sarr, jugador del Watford, con las botas en las manos. Da un vistazo al colaborador de la selección de Senegal pero sigue de largo. Detrás suyo aparece Mané, quien se apiada de este empleado.



Pese a tener auriculares y llevar las manos ocupadas con bananas y un neceser, el atacante de los Reds no duda en ayudar a transportar las botellas de agua. Decidió recoger dos packs de botellas pequeñas de agua mineral para colaborar con la tarea del utilero.





El video de Sadio Mané cargando los paquetes de botellas con agua se viralizó muy rápidamente en las redes sociales, donde la mayoría de los usuarios destacaron la actitud del jugador que marcó el gol que dio al Liverpool de Klopp el trofeo de la UEFA Champions League la pasada temporada.



Este gesto que tuvo el futbolista senegalés se suma a una reciente reflexión que demostró que pese a su éxito deportivo y su situación económica no ha olvidado sus orígenes. “¿Para qué quiero 10 coches Ferrari, 20 relojes con diamantes y dos aviones? ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente. Prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre”, había dicho el jugador de 27 años en diálogo con TeleDakar.



Mané, quien rechazó una oferta del Real Madrid, también fue filmado limpiando el baño de una mezquita. Según contó él mismo, hace un enorme aporte solidario para la gente de su país: “Construí escuelas, un estadio, proporcionamos ropa, zapatos y alimentos para personas en extrema pobreza. Además, doy 70 euros al mes a todas las personas en una región muy pobre de Senegal para contribuir a su economía familiar.”