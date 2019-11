Se reanuda el juicio a Milani por la desaparición del soldado Ledo Lunes, 18 de noviembre de 2019 El juicio oral que se sigue al ex jefe del Ejército César Milani por la desaparición del soldado Alberto Ledo se reanudará el jueves próximo ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán.



Ledo, un estudiante de la carrera de Historia y militante del PRT, desapareció en junio de 1976 en la localidad tucumana de Monteros, donde se encontraba a las órdenes de Milani, por entonces subteniente del Batallón 141 de Ingenieros.



En esta causa, el militar que estuvo al frente del Ejército durante parte de la segunda presidencia de Cristina Fernández está acusado por “encubrimiento y falsedad ideológica”, ya que confeccionó un acta en la cual se daba cuenta que el soldado había desertado.



El otro imputado en este juicio es el ex capitán Esteban Sanguinetti, el oficial salió de patrulla con Ledo el día de su desaparición, y es acusado de “secuestro y asesinato”.



El martes proseguirán, en Santiago del Estero, las audiencias en el juicio Megacuasa IV, en el cual el ex comisario Antonio Musa Azar y el ex mayor del Ejército Jorge D’ Amico -condenados en tres ocasiones por delitos de lesa humanidad- figuran entre los acusados.