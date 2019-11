Brasil le ganó a México y se consagró campeón del Mundial Sub-17

En una final infartante, Brasil le ganó 2 a 1 a México y se consagró campeón del Mundial Sub-17. Fue el título menos pensado para los brasileños, que ni siquiera se habían clasificado al torneo, que perdían 1 a 0 a seis minutos del cierre del partido decisivo y que este domingo se vieron beneficiados por el uso del VAR​.



El partido tuvo lugar en el estadio Bezerrao de Brasilia, donde Bryan González adelantó al seleccionado mexicano a los 21 minutos del segundo tiempo. Parecía que el título se iba para el norte. Sin embargo, Brasil consumó una victoria agónica.



A los 37 del complemento, el letón Andris Treimanis consultó al sistema de videoarbitraje para cobrar una supuesta infracción de Alejandro Gómez sobre Gabriel Verón. Tras mirar las imágenes, el referí cobró penal. Kaio Jorge se hizo cargo de la ejecución y, con un derechazo cruzado, igualó el resultado.



Y en el segundo minuto de adición llegó el triunfo local: un centro desde la derecha de Yan Couto encontró a Lazaro, que conectó de volea por el segundo palo y desató el festejo.



"No era necesaria la intervención del árbitro, siempre fuimos víctimas de todo. Cuando les conviene, usan el VAR, cuando hay que favorecer al local", protestó Marco Antonio Ruiz, DT de México.



Es el primer título en 15 años para Brasil en la categoría sub-17. No celebraba desde el Mundial de Finlandia 2003. Antes se había consagrado en Egipto 1997 y Nueva Zelanda 1999.



Resultó un título inesperado para los brasileños, que ni siquiera se habían clasificado al torneo en el Sudamericano disputado entre marzo y abril pasados. En aquella oportunidad había quedado fuera de la ronda final, tras acabar quinto en un ajustadísimo Grupo B (hubo cuatro equipos con 7 puntos: Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, que tuvo la peor diferencia de gol).



A pesar del mal paso en el certamen clasificatorio, Brasil recibió el pasaje cuando la FIFA lo eligió como organizador del Mundial en reemplazo de Perú, que no había superado inspecciones de la federación internacional.



Para los chicos brasileños fue el broche en un torneo en que debieron remontar resultados en casi toda la segunda fase: en octavos pasó de un 1-2 a un 3-2 ante Chile y en semifinales se recuperó del 0-2 y venció 3-2 a Francia, favorita para el título.



Además, Verón se llevó el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. "Es un jugador de fuerza, velocidad y osadía", lo elogió su entrenador, Guilherme Dalla Dea.



México fue campeón Sub-17 por primera vez en 2005 y repitió la proeza seis años después como anfitrión. Se trata de los únicos dos títulos conseguidos por el país en un Mundial de cualquier categoría.



El tercer puesto quedó para los franceses, que derrotaron 3 a 1 a Holanda.



Por su parte, la Argentina de Pablo Aimar (campeona del Sudamericano) quedó segunda en el Grupo E, detrás de España) y perdió 3 a 2 con Paraguay en octavos de final.