Murió electrocutada al intentar usar una planchita Lunes, 18 de noviembre de 2019 Sus padres estaban en la casa, escucharon el incidente y la llevaron de urgencia al hospital, pero no pudieron reanimarla.





Melanie Anaya, una joven de 17 años, murió este viernes en su casa de San Rafael, Mendoza, al recibir una descarga eléctrica de una planchita de pelo.



La adolescente intentó prender el artefacto cuando al instante sufrió una descarga energética. Inmediatamente sus padres escucharon el ruido del incidente, fueron a socorrerla pero al ver que no reaccionaba, la trasladaron en auto al hospital Schestakow.



Allí, los médicos no pudieron reanimarla y constataron que la muerte había sido por electrocución.



La causa es investigada por la Justicia, que determinará que ocurrió a partir del análisis de la planchita. El hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal 8 de San Rafael y fue caratulado como averiguación de muerte.