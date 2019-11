El presidente confirmó que no sigue y Diego renunciaría Lunes, 18 de noviembre de 2019 Gabriel Pellegrino no formará parte de ninguna lista en las elecciones del sábado. Sin él, el Diez pegaría el portazo.



"El Diego es del Lobo y del Lobo no se va", cantó Diego Maradona durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de Gimnasia frente a Aldosivi, que significó una cuota de ilusión en la pelea por quedarse en la Primera División. Una semana más tarde, se volvió a activar la bomba y nadie puede asegurar que el Diez seguirá en el conjunto platense.



Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y la persona que lo fue a buscar para que se hiciera cargo del equipo en un momento complicadísimo, confirmó que no se formará parte de ninguna lista en las próximas elecciones del club.



Esta decisión llegó a oídos de Diego Maradona, quien por estas horas está definiendo su futuro. Algunos no descartan que renuncie el lunes mismo, luego del entrenamiento, mientras que otros afirman que esto puede suceder a fin de año una vez que concluya la gestión de Pellegrino.



Las elecciones serán el próximo sábado. Solo dos listas presentaron los avales para participar de los comicios: Gimnasia Grande, con Mariano Cowen como candidato, y Convergencia Gimnasista, encabezada por Salvador Robustelli.



Los números de Diego en Gimnasia



Debut y derrota ante Racing por 2 a 1.



Caída ante Talleres 2 a 1 de visitante.



Derrota 2 a 0 con River en La Plata.



Victoria vs. Godoy Cruz por 4 a 2 en Mendoza.



Caída ante Unión por 1 a 0.



Triunfo ante Newell's por 4 a 0.



Derrota ante Estudiantes por 1 a 0.



Triunfo por 3-0 ante Aldosivi en Mar del Plata.



Comunicado del oficialismo de Gimnasia



A los socios de Gimnasia:



Lo dijimos. Era el momento de construir un gran movimiento de unidad. Así nació, en esta gestión, un espacio de debate permanente donde se expuso la voluntad de avanzar en varias políticas de estado. Esa voluntad de lograr el consenso general, aún con marchas y contramarchas, era inquebrantable, por convicción de los participantes y por el pedido de los socios en general. Creíamos y seguimos creyendo que la unidad era el único camino.



A cada reunión que asistimos, nos dijeron "el límite es Pellegrino". Lo entendimos!. No queremos confrontar con ninguno de los muchos socios que van a competir en estas elecciones, y por eso decidimos apartarnos de este escenario repleto de ambiciones personales.