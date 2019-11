Todo lo que hay que saber del inicio de la Copa Davis

Domingo, 17 de noviembre de 2019

El conjunto albiceleste se presentará el martes a las 7 de la mañana ante Chile. Los detalles





Nadal, Djokovic, Andy Murray... Son algunos de los mejores jugadores del mundo que disputarán en Madrid la Copa Davis, que por primera vez se jugará en su nuevo formato similar al de un Mundial.



Desde el lunes 18 de noviembre hasta el próximo domingo 24, cuando se jugará la final, 18 selecciones pugnarán por levantar la Ensaladera de Plata en el evento que reunirá a los mejores tenistas del mundo, pese a la reticencia inicial de varios protagonistas por el cambio de formato.



Llevado adelante por Federación Internacional de Tenis (ITF) en sociedad con la empresa Kosmos, perteneciente al defensor del Barcelona, Gerard Piqué, el cambio de la venerable competición de 119 años, apunta por un lado a impulsar a las nuevas generaciones del tenis y por otro a acercarse al público, especialmente el más joven.





“Los millenials piden un tenis más emocionante”, afirmaba el catalán en una entrevista con el diario El País, que en otra declaración a la revista de la ITF aseguraba querer “que la Copa Davis sea una fiesta no sólo tenis”.





En esta línea, la concentración de partidos en una semana y un lugar “será más sencillo para los aficionados de todo el mundo, incluso para aquellos cuyos países no juegan las finales, seguir la definición”, afirmaba Piqué el viernes en una conferencia.



El lunes, actuaciones musicales y un espectáculo de luces abrirán el torneo antes de que Rusia y Croacia se enfrenten en el partido inaugural en la Caja Mágica de la capital ibérica.



Ese mismo día, Colombia, uno de los tres equipos latinoamericanos en liza, se estrenará contra Bélgica, dentro del Grupo D, mientras que Argentina debutará con Chile el martes en el Grupo C.



“Vamos con mucha ilusión y ganas de enfrentar el desafío. No somos favoritos, pero le podemos jugar de igual a igual a cualquiera”, aseguró el chileno Christian Garín. “Hay mucho más que tenis de por medio”, aclaró el capitán del equipo argentino, Gastón Gaudio, cuando le consultaron sobre ese partido.



España, encuadrada en el Grupo B, comenzará su andadura en el torneo también el martes frente a Rusia con Nadal, uno de los defensores del nuevo formato como cabeza de la Armada local.



Los 18 equipos participantes en esta fase final de la nueva Copa Davis, repartidos en seis grupos, buscarán a lo largo de la semana su pase a los cuartos de final, que comenzarán a jugarse en la tarde del próximo viernes con los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos.



El sábado 23 de noviembre se jugarán las semifinales y el domingo 24 tendrá lugar la gran final. Como novedad durante la competición, Piqué adelantó que los capitanes de los distintos equipos contarán con “una tablet con todos los datos y podrán decir al jugador” cómo desempañar su labor.



En su afán por llegar a todos, junto a los espectadores que llenarán la Caja Mágica madrileña, otros varios millones podrán seguir la competición a través de la televisión por medio de las 41 cadenas de 171 países que retransmitirán el evento.