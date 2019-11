Finlandia hizo historia y hubo invasión de cancha Viernes, 15 de noviembre de 2019 Los hinchas finlandeses no pudieron controlar su euforia y celebraron la clasificación a la Eurocopa con sus jugadores en el campo de juego.

La selección de Finlandia logró una histórica clasificación a la Eurocopa 2020 tras golear 3-0 a la modesta Liechtenstein en el Grupo J y jugará un torneo internacional por primera vez.



Ante semejante hito, los hinchas que llenaron el Estadio Sonera en la ciudad de Helsinki invadieron el campo de juego para abrazarse con los jugadores una vez que el árbitro pitó el final del partido.



Las fuerzas de seguridad privada no pudieron contener a los cientos de fanáticos que saltaron al terreno de juego sin provocar desmanes.



Con goles de los delanteros Jasse Tuominen (21) y Teemu Pukki (64 de penal y 75) los finlandeses, segundos detrás de Italia, suman 18 puntos, y no podrán ser alcanzados por Grecia (3º, 11 puntos) pese a la victoria de los helenos ante Armenia (1-0).



Finlandia, 55° en el ranking FIFA, es la duodécima nación en clasificarse a la Eurocopa 2020, que se jugará del 12 de junio al 12 de julio.



Este país europeo de 5,5 millones de habitantes y con poca tradición futbolística se suma a Inglaterra, Bélgica, España, Suecia, Francia, Italia, Polonia, República Checa, Rusia, Turquía y Ucrania, que ya habían validado su boleto.



La selección entrenada por Markku Kannerva se apoyará el próximo mes de junio en el delantero del Norwich City, Teemu Pukki, y en el arquero del Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky.