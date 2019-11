Argentina fue más que Brasil y se impuso con gol de Messi

Viernes, 15 de noviembre de 2019

La Pulga anotó el 1-0 para la Selección en el día de su regreso. El equipo de Scaloni justificó la victoria y cortó una mala racha con Brasil. Gabriel Jesús falló un penal en el arranque





En un intenso encuentro disputado en Arabia Saudita, Argentina se impuso a través de un penal fabricado y concretado por Lionel Messi. El día de su regreso a la Selección, la Pulga sacó provecho del rebote de Alisson Becker en la pena máxima. Un rato antes había dilapidado una situación similar Gabriel Jesús. El equipo de Scaloni le ganó 1-0 a Brasil en el estadio King Saud University.



La historia no había arrancado bien para la Albiceleste, que mostró dudas en la última línea y casi paga caro sus errores. Primero casi madrugan a Andrada en la salida y más tarde Foyth se confió de más adentro del área propia, perdió el balón y obligó a Paredes a bajar a Gabriel Jesús, quien se predisponía a rematar. El delantero del Manchester City se hizo cargo del tiro franco y no acertó arco.



Enseguida Messi se adueñó de la pelota recostado sobre la banda derecha, aceleró y provocó el roce de Alex Sandro en el área. El árbitro compró la avivada del capitán argentino y señaló el punto de penal. El 10 ejecutó y Alisson Becker contuvo, pero el rebote favoreció al del Barcelona y lo sometió.



A partir de la ventaja el juego de Argentina fue de menor a mayor. Paredes y De Paul empezaron a intervenir más e hicieron circular la pelota entre las líneas. El equipo de Tite apenas preocupó con un zurdazo muy desviado de Lucas Paquetá, mientras que Messi tuvo otras dos chances para el elenco nacional: primero fue bloqueado por Militao y más tarde no logró vencer a Alisson con un tiro raso.



El banco de la Verdeamarelha se movió de cara a la etapa final, en la que ingresó Philippe Coutinho de entrada y Fabinho a los pocos minutos (más tarde Lodi, Richarlison, Rodrygo y Westley Morais). Aunque la supremacía argentina se acrecentó pese a las modificaciones.



Y las situaciones de riesgo se siguieron generando en el arco brasileño. Fue Ocampos quien desniveló adentro del área por derecha y remató alto antes de que Messi probara otra vez al arquero rival con un tiro libre lejano. Luego a Pezzella le amortiguaron una volea que tenía destino de gol y el movedizo Nicolás González (ingresó por Ocampos) casi aumenta de cabeza.



Antes de salir de la cancha (reemplazado por Guido Rodríguez) Leandro Paredes ensayó un remate fantástico desde media distancia bien despejado por Alisson Becker, figura del partido. Y ya sobre el final, Lautaro Martínez tuvo el 2-0 pero su derechazo se fue por arriba del travesaño. En el compacto se pude sumar un zurdazo a cualquier parte de Marcos Acuña (entró por Lo Celso) y un tiro lejano de Guido Rodríguez que se desvió en Militao y casi se clava en el ángulo.



Convincente actuación de la Selección, que disfrutó de Messi otra vez y seguramente tendrá como titular a Sergio Agüero (hoy suplente) el lunes en el próximo examaen con Uruguay en Israel. Los de Scaloni cortaron la mala racha ante Brasil (venían de caer en 2018 en otro amistoso jugado en Arabia Saudita y en semifinales de Copa América 2019) y achicaron la brecha en el historial (quedó 39-38 a favor del Scratch). La preocupación quedó del lado de los de Tite, que no tuvieron a Neymar y llevan cinco cotejos sin triunfos.



Formaciones:



Argentina: Esteban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni



Brasil: Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Willian, Gabriel Jesús, Lucas Paquetá; y Roberto Firmino. DT: Tite



Ingresaron en Argentina: Marcos Acuña, Nicolás González, Guido Rodríguez, Lucas Alario y Nicolás Domínguez



Ingresaron en Brasil: Philippe Coutinho, Fabinho, Renan Lodi, Richarlison, Rodrygo y Wesley Morais



Estadio: King Saud University Stadium



Árbitro: Matthew Conger (Nueva Zelanda)