Realizaron tareas de prevención y lucha contra enfermedades vectoriales

Viernes, 15 de noviembre de 2019

Promotores ambientales y agentes sanitarios recorrieron el barrio Independencia para dialogar con los vecinos, repartir folletería y explicarles la importancia de mantener sus patios limpios y sin recipientes que puedan juntar agua. En tanto que desde las 14, la actividad se complementó con el retiro de cacharros.



La campaña de prevención de enfermedades vectoriales tuvo lugar este jueves en el barrio Independencia. En el lugar, equipos municipales, con el apoyo de sus pares del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, procedieron a realizar por la mañana tareas de abordaje territorial, con el reparto de folletería, mientras que en horas de la tarde, se llevó adelante el operativo complementario de descacharrado.



“Este es uno de los ejes de gestión que el doctor Eduardo Tassano nos pide que fortalezcamos y que profundicemos cada vez más, y que tiene que ver con el abordaje territorial. Es una de las posibilidades de estar cerca del vecino, de compartir este deseo del trabajo en conjunto, no solo con las instituciones, sino también con las familias, que deben hacer también su aporte para evitar el crecimiento y el desarrollo del vector”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino.



El funcionario agregó que “la prevención la debemos hacer entre todos, desde el director del Saps, pasando por los agentes sanitarios, y también las familias. Uno de los ejes del equipo de salud en el abordaje territorial es cuidado, y dentro de esa línea está la visita a las familias, algo que es muy gratificante, compartiendo la necesidad que debemos fortalecer la prevención, y a partir de allí, no solo con el dengue, sino también con otras enfermedades prevenibles, podamos actuar a tiempo y mejorar los índices, que es el gran desafío”.



Guastavino indicó que “ya hay alerta en países vecinos acerca de casos de dengue, por ejemplo, y nosotros si hacemos este trabajo entre todos y de forma eficiente, vamos a poder estar a la altura de las circunstancias para los momentos críticos, como es la temporada de verano”.



A la vez, el subsecretario de Salud del municipio, Rafael Corona, manifestó que “la campaña consiste en concientizar a los vecinos, a través de la visita domiciliaria y la entrega de folletería acerca de las medidas a tomar para evitar la proliferación del mosquito, transmisor de enfermedades vectoriales, y poniendo en aviso acerca de las actividades de descacharrado que estamos realizando, para que se sumen a las mismas”.



“Buscamos enseñarle a los vecinos acerca de los principales reservorios que pueden haber en una casa, y los instamos a que lo desechen, para que el personal de la Secretaría de Ambiente pueda pasar a recogerlo”, manifestó Corona.



VECINOS AGRADECIDOS



Lali es una vecina de las 65 viviendas del barrio Independencia, quien agradeció “al municipio porque se ocupa de estas cosas. Ojalá que sigan así, apoyándonos, porque esto es importante”, consideró.



“Como soy enfermedad jubilada estoy al tanto de la enfermedad, y sé que la prevención es lo que sirve. Hay que concientizar a los vecinos a que limpien el fondo de sus casas, principalmente”, señaló.



“Hay que cuidar los bebederos de los animales, lavándolos siempre, y la higiene personal”, recomendó Lali, y en cuanto al operativo de descacharrado, consideró: “Está muy bien que lleven todo lo que no sirve, lo que está en desuso en el fondo de las casas, y que sigan con esta campaña, que hace bien”.



Por su parte, Osvaldo, vecino del sector, también puntualizó que “es muy importante esta campaña porque ayuda a prevenir este tipo de enfermedades, como el dengue. Hay algunos que no hacen caso a lo que se les pide, no son conscientes de lo que tienen que hacer, y cuando no pasan por el barrio a retirar los cacharros, ahí sacan”, se quejó acerca de la conducta de sus pares