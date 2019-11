River es finalista de la Copa Argentina

Viernes, 15 de noviembre de 2019

El encuentro decisivo lo jugará ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el 4 de diciembre próximo.





River transita horas decisivas. A poco más de un mes para terminar el año, en los próximos 10 días se definirá el 2019. Esta noche, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscan clasificar a una nueva final de la Copa Argentina, el certamen que los de Núñez ganaron en dos oportunidades con él como entrenador. Su rival es el sorprendente Estudiantes de Buenos Aires, uno de los animadores de la segunda categoría del fútbol argentino.



El Pincha le opuso al campeón de América un planteo elaborado, que logró incomodarlo. Con cinco hombres en el fondo, presión a partir de que los hombres del Millonario pasaron la mitad de la cancha, y bloqueo a las usinas de juego, le minó a River los caminos hacia el arco de Altamirano. Los dirigidos por el Muñeco buscaron soluciones en la movilidad, cambiando piezas de lugar y no dando referencias. Pero en la primera media hora sólo pudo inquietar con remates lejanos, sobre todo desde los botines de Ignacio Fernández.



Al mismo tiempo, la Banda asfixió la salida ante un Estudiantes que intentó partir jugando, con el balón por el césped, lo que generó en varios tramos recuperación alta de River. Cuando logró escaparse de la presión, el elenco que compite en la Primera Nacional apeló a transiciones rápidas, a un toque, pero apenas consiguió asustar con un tiro lejano de Montoya y alguna pelota quieta.



Sobre el final de la etapa inicial, el Millonario apretó y sacó ventaja. A los 46′, De la Cruz generó la intervención de Altamirano con un remate potente. Y del tiro de esquina, Pinola arremetió tras una peinada oportuna de Martínez Quarta y puso el 1-0.



El conjunto de Núñez salió con lo mejor para buscar el pase a la final del torneo local. Más allá de las especulaciones, y de los comentarios sobre si el entrenador debería cuidar a sus futbolistas, Gallardo puso en el campo del Kempes una formación que suena de memoria, aunque con un cambio sorpresa: Lucas Pratto en lugar de Matías Suárez. Por una fatiga muscular, el cordobés no fue ni al banco.



¿El resto? Franco Armani estuvo en el arco; la defensa la ocuparon Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Casco; en la zona del mediocampo jugaron Ignacio Fernández, Palacios, Enzo Pérez y el uruguayo De La Cruz; y el ataque quedó en los pies de Borré y Lucas Pratto. Este sería el equipo que presentaría el sábado 23 en Lima, para enfrentar a Flamengo.





En las últimas horas, una molestia que le apareció a Juan Quintero prendió las alarmas en el plantel millonario. Más allá del golpe, el volante colombiano no sufrió ninguna lesión y tuvo su oportunidad deingresar en el segundo tiempo. El cierre de la noche lo puso Palacios con el segundo gol en el descuento.



2 RIVER: Armani; Montiel, M. Quarta, Pinola, Casco; I. Fernández, E. Pérez, Palacios, De la Cruz; Pratto, Borré. DT: Marcelo Gallardo.



0 ESTUDIANTES (BA): Altamirano; Zaragoza, Impini, Silva, Goñi, Montoya; Garay, Villarreal, L. González; Metilli; Campana. DT: Diego Martínez.



Estadio: Mario Kempes (Córdoba).



Arbitro: Mauro Vigliano.



Goles: 45m Pinola (R); 90m Palacios (R).



Cambios: 60m Scocco por Pratto (R), 68m Quintero por I. Fernández (R) y Figueroa por Zaragoza (E), 77m L. Díaz por Campana (R), 81m Carrascal por De la Cruz (R), 85m Lattanzio por L. González (E).