"Ahora los presidentes se autoproclaman, no los eligen los pueblos" Jueves, 14 de noviembre de 2019 La vicepresidenta electa cuestionó la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia a través de sus redes sociales.



Cristina Fernández de Kirchner publicó un tweet en su cuenta oficial en la que discute la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia en una Asamblea Legislativa sin el quórum necesiario tras la renuncia de Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado.



"Se ha instalado una nueva moda en Latinoamérica: parece que a los Presidentes ya no los eligen los pueblos... Ahora, se autoproclaman con gran patrocinio mediático e inmediato reconocimiento de ya sabemos quién. Lo curioso, además, es que dicen hacerlo en nombre de la democracia".



Mientras tanto el gobierno argentino no reconce a Áñez oficialmente como presidenta y anunció que continúan "analizando la asunción de la senadora Áñez como presidenta del Senado boliviano a raíz de la vacancia generada por la renuncia" ya que no existió una aprobación de la Asamblea Legislativa boliviana.