Chocó 14 veces el auto de su ex después de que lo dejara Jueves, 14 de noviembre de 2019 Fue en Tucumán. El agresor, que ya había sido denunciado por violencia de género, fue detenido después de embestir un árbol a unas cuadras del lugar del ataque.

Un hombre fue detenido por el intento de femicidio de su expareja, a quien persiguió con su auto y chocó varias veces. El ataque ocurrió luego de que ella retirara sus cosas y las de su hijo de la casa que compartían en la capital tucumana.



El hecho ocurrió el lunes pasado, cerca de las 17.30, cuando la mujer, acompañada por su madre, fue a retirar sus pertenecías y las de su hijo de tres años a la casa ubicada en Santiago del Estero al 2.300, de la capital tucumana, donde vivía con su pareja. La víctima, llamada Keren, se había separado del hombre tras haber sufrido agresiones físicas y psicológicas.



"Hacía días que estaba viviendo en lo de mi mamá y necesitaba sacar ropa de la casa. Entonces, mi madre me acompañó y cuando abrí la puerta de la vivienda me encontré con manchas de sangre en el piso", relató la mujer, en diálogo con TN. Su ex estaba acostado sobre una cama rodeado de agujas y pastillas. "'Yo le expliqué que venía a buscar mis cosas, pero me pidió que me quedara", agregó.



"Cuando estábamos saliendo, él sacó un cuchillo muy grande y empezó a golpearse la cabeza. Después, le apuntó con el arma blanca a mi mamá. Decía: 'Ahora van a conocer quién soy. Te voy a matar a vos y a tu mamá'", contó Keren. Tras la amenaza, ambas lograron escapar en auto, aunque el hombre se subió a otro -que pertenece a la mujer y que retenía ilegalmente- y comenzó a perseguirlas.



Durante la persecución, la madre e hija se vieron obligadas a frenar en un semáforo. El agresor aprovechó esta situación y las embistió reiteradas veces para que no siguieran avanzando. En un momento, la madre de la víctima intentó abrir la puerta del auto para pedir ayuda en una carnicería del lugar, pero el hombre la chocó para impedírselo.



El horror terminó cuando unos vecinos intentaron detener por sus propios medios al conductor, que escapó unas cuadras hasta que chocó contra un árbol y fue detenido. "Pensamos que se trataba de un accidente pero cuando salimos a ver lo que estaba pasando vimos a dos mujeres a los gritos y un tipo empecinado que golpeaba una y otra vez la camioneta de ellas", contó Marcos Jiménez, un testigo. "La chica estaba desesperada pidiendo ayuda, decía que el tipo la quería matar", recordó.



Fuentes policiales informaron que el agresor fue imputado por tentativa de homicidio, en tanto los pesquisas analizan diversas imágenes de cámaras de seguridad de la zona para incorporar a la causa. "Es una persona muy violenta y tengo miedo que me vaya a matar el día que salga libre. Tiene muchas influencias", aseguró la víctima.