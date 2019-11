River y Estudiantes (BA) buscarán la final de la Copa Argentina

Jueves, 14 de noviembre de 2019

Jugarán este jueves, desde las 21.10, en Córdoba. Televisa TyC Sports.





River está en un momento inmejorable. Una vez más, adentro de una final de la Copa Libertadores. Lima lo cobijará el 23 de noviembre en su partido frente al Flamengo, pero, en su horizonte más cercano, el equipo de Marcelo Gallardo tendrá por delante otro de sus objetivos: la semifinal de la Copa Argentina​.



El Millonario se enfrentará este jueves a las 21.10 (transmiten TyC Sports y TyC Sports Play) ante el sorpresivo Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.





Con un marco repleto de hinchas riverplatenses, que ya agotaron todas las entradas que le otorgaron, River buscará acceder a una nueva final del certamen que supo ganar en dos oportunidades (2015/16 y 2016/17).





Es tal el compromiso con el que lo asume Gallardo que decidió citar a los mejores futbolistas que tiene a disposición. Para muchos, esta decisión es errónea, entendiendo que falta muy poco para el partido contra Flamengo y que cualquier tipo de lesión en algún jugador clave sería un dolor de cabeza.



Dentro de la nómina se encuentran Juan Fernando Quintero, quien no pudo finalizar el entrenamiento de este martes por una molestia en el sóleo derecho, pero que finalmente sólo se trató de un edema y no de una lesión de gravedad.



El otro que estaba tocado era Enzo Pérez. Al mediocampista se lo vio molesto en la derrota ante Rosario Central en la última fecha de la Superliga, aunque mejoró y estará dentro del 11 titular. Distinto es el caso de Fabrizio Angileri, que sufrió una distensión en isquiotibial izquierdo y no está dentro de la lista de 19 convocados.



En cuanto al equipo, Gallardo apostaría por poner lo mejor que tiene. La intención es darle rodaje competitivo al equipo titular que jugará ante los brasileños en la capital peruana, el próximo 23 de noviembre.



Enfrente, River tendrá a Estudiantes de Buenos Aires, un viejo conocido que eliminó al gigante de América en los 16avos de final de la Copa Argentina 2012-2013.



En esa misma edición, los de Caseros lograron llegar a las semifinales del torneo, pero San Lorenzo evitó que alcance el partido decisivo. Ahora, buscarán que la historia sea distinta.



El entrenador de Estudiantes, Diego Martínez, que no le encuentra la vuelta al equipo tras derrotas al hilo en la Primera Nacional, tiene bastante claro cómo formará ante River. Pese al mal momento, el DT repetiría a los mismos jugadores que vienen de caer 2-1 contra Chicago.



El ganador de esta instancia se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, que se disputará este jueves desde las 17.





Probables formaciones

River: Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Pérez; Fernández, Palacios, De La Cruz; Suárez y Borré.



DT: Marcelo Gallardo.



Estudiantes (BA): Altamirano; Silva, Impini, García, Montoya; Garay, Melo, Villarreal; Metilli; Lattanzio y Campana.



DT: Diego Martínez.



Hora: 21.10.



TV: TyC Sports y TyC Sports Play.



Cancha: Mario Alberto Kempes.



Árbitro: Mauro Vigliano.