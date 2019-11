Scaloni tiene dos dudas para enfrentar a Brasil Jueves, 14 de noviembre de 2019 El entrenador tiene casi todo listo para el viernes. Con alegría por el regreso de Messi, el esquema elegido incidirá en los once elegidos.



El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni planea dos esquemas diferentes para conformar el once titular que enfrentará a Brasil en Arabia Saudita, y si bien en la delantera estará seguro Lionel Messi, resta definir si jugará junto a Sergio Agüero y Lautaro Martínez, o solo uno de ellos.



En el último entrenamiento en Mallorca, antes de emprender el viaje a tierras árabes, Scaloni siguió probando el equipo que pondrá ante el conjunto dirigido por Tite.



En ese sentido, el arquero será Esteban Andrada y el esquema de juego aún no está definido, pero rondaría entre el 4-3-3 y el 4-4-2, siempre pensando en una última línea clásica.



El joven del Tottenham, Juan Foyth volverá a estar en el lateral derecho, mientras que los centrales serán Germán Pezzella y Nicolás Otamendi.



La duda de Scaloni está en el lateral izquierdo, ya que ese lugar se lo disputan Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, y dependiendo de la idea de juego, optará por el hombre del Ajax de Holanda o el del Sporting Lisboa.



En el mediocampo Scaloni volverá a confiar en Rodrigo De Paul por la derecha y Leandro Paredes en el centro, y la zona izquierda será responsabilidad de Giovanni Lo Celso, quien en la última convocatoria no había estado por lesión.



El tridente ofensivo tendrá a Messi, en su regreso al equipo tras la suspensión impuesta por la Conmebol luego de la Copa América, Lautaro Martínez, el mejor delantero de la actualidad y que es líder de la liga italiana con Inter, y el «Kun» Agüero, quien también vuelve al equipo luego de la lesión.



La otra opción que maneja Scaloni es colocar a Lucas Ocampos, del Sevilla de España en la izquierda, y correr hacia adentro a Lo Celso.



Con el posible ingreso de Ocampos, y con la idea del 4-4-2, Scaloni deberá elegir por mantener a Lautaro Martínez o al «Kun» Agüero, como acompañante de Messi.



En caso de disputarse el otro partido amistoso ante Uruguay, en Tel Aviv -hasta ahora está confirmado- la idea de Scaloni es rotar algunos de los nombres que jugarán frente a Brasil.