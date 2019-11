A través de la Red de Diabetes, la Provincia fortalece la lucha contra esa enfermedad

Jueves, 14 de noviembre de 2019

Mediante esa estrategia, que es una de las centrales, Salud Pública articula con los distintos CAPS de Corrientes acciones para prevenir esa patología, diagnosticarla a tiempo y evitar las complicaciones frecuentes.





En el marco de las acciones para prevenir, diagnosticar y controlar la Diabetes, el Gobierno provincial implementa diversas estrategias y una de las centrales, es la Red de Diabetes que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, impulsada por el titular de la cartera, Ricardo Cardozo.



El coordinador del Programa Provincial de Diabetes e Hipertensión del Ministerio de Salud Pública, Mario Rodríguez, destacó: “Como estrategia para el abordaje de ésta patología, contamos con la Red de Diabetes, mediante la cual articulamos en toda la provincia con los distintos centros de salud para prevenir la enfermedad, diagnosticarla a tiempo y evitar las complicaciones frecuentes. Esta red tiene como primer eslabón a los CAPS, en caso que se requiera intervención especializada, son derivados a los hospitales de referencia de la Capital”.



En relación a las estadísticas de esta patología, Rodríguez indicó que “en la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, de diciembre del 2018, la prevalencia de la Diabetes llegó a un 12,7%. Corrientes no escapa a este número por lo que estamos siempre alertas a esta patología; de cada 100 personas 13 tienen Diabetes y de esos13 la mitad no sabe que lo tiene”.



“Para revertir estos números, desde la Provincia, por indicación del Ministro Ricardo Cardozo, estamos haciendo un intenso trabajo en los Centros de Atención Primaria de la Salud a través de los equipos de salud familiar y comunitaria, enmarcados en la Cobertura Universal de Salud (CUS). El cual consiste en el recorrido de los agentes sanitarios y enfermeras en los distintos barrios, visitando a las familias para la detección de factores de riesgo para desarrollar diabetes, y a su vez, la toma de la presión arterial, dado que la Hipertensión arterial es una de las patologías que va asociada a la Diabetes en el 80% de los casos”, precisó.



“A este trabajo destacable de los agentes sanitarios, sumamos la Estación Saludable, ubicada en la plaza Cabral con la cual cuenta la Provincia en trabajo articulado con el Municipio y la Nación. La cual tiene como objetivo detectar los factores de riesgo para aquellas personas que pueden desarrollar Diabetes o Hipertensión en un corto plazo y para ellos se realizan evaluaciones clínicas y nutricionales, toma de presión arterial, control de azúcar en sangre, además de promover la actividad física y guías de alimentación saludable”, remarcó Rodríguez.



Asimismo, remarcó que “en cuanto al tratamiento de esta patología, la Provincia ha hecho una fuerte inversión en tecnología al alcance de la población para mejorar el control de la diabetes. Tal es así que a los niños a partir de los 4 años de edad, adolescentes y jóvenes adultos con Diabetes Tipo 1, que se enmarquen dentro de los requisitos necesarios para obtenerlo teniendo en cuenta cada caso, se les provee del dispositivo FreeStyle Libre para el control de la glucosa, para así tener un adecuado y estricto control en estos chicos”.



Detalló que “actualmente más de 15 mil pacientes se encuentran identificados bajo el programa provincial, de los cuales 2500 se encuentran en tratamiento con insulinoterapia”.



Día mundial de la diabetes



El 14 de noviembre fue establecido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el Día Mundial de la Diabetes, ya que en esta fecha es el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en 1921.



En este contexto, previo a las actividades que se realizarán este jueves para conmemorar esa fecha desde las 18 en la plaza Cabral, Rodríguez indicó: “El Día Mundial de la Diabetes es la campaña de sensibilización más grande del mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en más de 160 países”. El lema de este año es “Diabetes: Protege a tu Familia”.



El principal objetivo de la campaña es aumentar la concientización sobre el impacto que la Diabetes tiene sobre la familia y promocionar el papel de la familia en la gestión, la atención, la prevención y la educación de la condición. Por ello, se realizarán actividades en distintas localidades.