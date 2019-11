Nannis denunció a Caniggia por abuso sexual y lesiones

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Se presentó en la Cámara del Crimen, aportando pruebas contra el padre de sus tres hijos. Ya de regreso en Europa, estuvo en el país unos pocos días: vino a radicar en la Justicia las acusaciones que hizo en los medios





Mariana Nannis regresó a la Argentina a mediados de la semana pasada con el objetivo de realizar una denuncia contra su ex marido, Claudio Caniggia. Trámite que realizó el viernes 8 de noviembre cuando se presentó en la Cámara del Crimen para acusar al ex futbolista por abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento, según consta en el documento al que tuvo acceso Teleshow. Tras la presentación, el lunes quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional N° 18.



Nannis realizó la denuncia acompañada por su equipo de abogados, liderado por Alejandro Cipolla y Carlos Roitman, quienes seguirán la causa desde Buenos Aires: horas después de acudir a la Justicia, y aportar las pruebas en contra del ex futbolista, la madre de los mellizos Charlotte y Alex Caniggia ya regresó a Italia. Cuando la llamen para ampliar su declaración, volverá al país para realizar su presentación. “Ella teme por su integridad física en la Argentina”, aseguraron a Teleshow desde el entorno de Nannis, que en su última aparición televisiva, apenas bajó del avión, declaró que Caniggia la había amenazado de muerte.









La presentación de la denuncia que realizó Mariana Nannis contra Claudio Caniggia



“Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”, sostuvo durante un móvil en Involucrados sobre el abuso que habría sufrido por parte de quien fuera su marido durante casi 30 años. En agosto, Mariana había roto el silencio en el programa de Susana Giménez, revelando que durante su matrimonio fue víctima de violencia física y verbal. En aquella entrevista también afirmó que perdió un embarazo luego de que Caniggia le pegara golpes contra un auto.







“Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no, hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro”, dijo Nannis.



Mientras tanto, Caniggia se encuentra en México junto a su actual pareja, Sofía Bonelli, con quien celebró su compromiso la semana pasada en una ceremonia privada de la cual participaron algunos amigos íntimos.



Mariana Nannis y Claudio Caniggia estuvieron casados durante 30 años y fruto de su relación fueron padres de Axel –que mantiene un bajo perfil y vive junto a su novia y sus hijas en Italia– y los mellizos Alexander –quien apoya a su madre en la guerra judicial de sus padres– y Charlotte –que elige mantenerse afuera del conflicto y evita tomar partido públicamente por alguno de los dos–.



“Ya lloré 30 años y no pienso llorar más. Ahora lo que me toca hacer son todas las denuncias pertinentes que tengo que hacer para recuperar mi dignidad, porque es indigno y humillante que te hagan estas cosas. Y después, proteger a mis hijos, porque mis hijos son mi familia”, había asegurado Nannis la semana pasada, anticipando la denuncia que realizaría en la Justicia argentina.