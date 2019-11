Contactó a una nena de 13 años por Instagram, le engañó y la violó Miércoles, 13 de noviembre de 2019 El hombre de 36 años fue detenido. No se descarta que haya más víctimas. La compañeras de clase de la nena y sus maestras fueron clave para sacar a la víctima de esa situación.



Con la pantalla de un nombre falso y una foto que lo mostraba mucho más joven, un hombre de 36 años de Mar del Plata contactó a una nena de 13 años a través de Instagram, la engañó para que se encontraran y la violó dos veces.



La víctima pudo salir de la situación de abuso en la que había caído gracias a un grupo de compañeras del colegio primero y a sus maestras después. Tras la denuncia, la policía detuvo al acusado en 48 horas. Se trataba de un empleado de una empresa de seguridad que trabajaba en un banco y que ahora se encuentra procesado por los delitos de abuso, corrupción de menores y grooming según infomó fiscales.gob.ar.







El detenido usaba un perfil falso en las redes sociales para conocer chicas menores de edad por lo que no descartan que haya más víctimas ni la posibilidad de que el acusado pudiera estar involucrado en maniobras vinculadas al delito de trata de personas.



Así conoció a la adolescente de 13 años que, como no tenía celular, se había abierto una cuenta de Instagram que usaba solo cuando estaba en la escuela, desde el teléfono que le prestaba una amiga. Esa chica fue la que descubrió un día que la víctima olvidó cerrar su sesión los mensajes que había intercambiado con el agresor y junto a un grupo de compañeras la siguió a la salida del colegio. Todavía la observaban cuando apareció el hombre mayor a buscarla y se fue con él.



Preocupadas por lo que habían visto buscaron el consejo de sus profesores, que inmediatamente indagaron a la menor y confirmaron la sospecha: el hombre había abusado de ella en dos oportunidades. La red de contención se activó en el acto y el caso llegó rápidamente a la Fiscalía Federal N°2 marplatense, con el auxiliar fiscal Hércules Giffi.



El acusado fue detenido y procesado en las últimas horas. Además, se le fijó un embargo por la suma de un millón de pesos. Para el juez que intervino en la causa, el único objetivo del hombre era el de concretar un encuentro sexual con la menor y para eso generó un "vínculo de confianza" con ella, aprovechándose de las necesidades afectivas que atravesaba y de su estado de “total vulnerabilidad” por la edad.