Firmaron convenio para generar mas beneficios a empresas locales

Jueves, 14 de noviembre de 2019

Buscan que los emprendedores que forman parte del programa Sello Correntino accedan a beneficios y capacitaciones en logística, y así expandir el mercado de los productos locales.







El ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, recibió este miércoles al gerente comercial regional de OCA, Francisco Suárez, para la firma de un convenio que permitirá generar más beneficios a las empresas y emprendimientos adheridos al programa Sello Correntino. De esta manera, buscan potenciar que los productos acompañados por la marca Hecho en Corrientes tengan mejor llegada a consumidores de todo el país y el exterior.



Para Suárez, este acuerdo supone “poner en un plano de igualdad a las empresas del interior con las de los principales centros urbanos. Para nuestra compañía, es una inmensa responsabilidad, y obviamente está en nuestra misión poder acompañarlos en este proceso” resaltó el gerente de OCA.



Javier Ponce, coordinador del Club de Emprendedores de Corrientes, destacó que “este tipo de convenios fortalece la idea que tiene el Ministerio sobre la digitalización de las Pymes y de los emprendedores. Fomentar a que las empresas puedan acceder a nuevos mercados a través de canales digitales, para nosotros, es algo necesario y permite ponerlas en estado de igualdad con empresas de todo el país” apuntó.



Schiavi, por su parte, resaltó la importancia de generar vínculos a través de estos acuerdos. “Para una compañía como OCA, de carácter nacional y que llega a todo el mundo, y Hecho en Corrientes, que cuenta con empresas de mucha jerarquía y otras muy locales pero con mucho potencial, este tipo de servicios genera una sinergia que en el mundo empresarial es fundamental”.



El ministro explicó que esta visión forma parte de la reestructuración del programa Sello Correntino en la que se viene trabajando. “Que las empresas de todos los tamaños puedan fortalecer sus vínculos entre sí y generar un círculo virtuoso para el ecosistema empresarial y emprendedor, lo que a la larga repercutirá en trabajo de calidad para los correntinos” subrayó, además de “poder lograr, a través de la logística, la regionalización e internacionalización de empresas con mucho potencial”.



“Nosotros estamos habituados a trabajar en entornos colaborativos y la capacitación es uno de los factores fundamentales para el éxito, no solo del programa, sino de cada uno de los participantes”, acotó Suárez en referencia a adaptación de packaging, plazos, acceso a materias primas y finalmente la llegada del producto a manos del cliente, entre otros factores. “Es parte de lo que vamos a tratar de contribuir con todos los emprendedores”, adelantó.



Schiavi se refirió a la logística como un costo determinante en el precio final de un producto. “Sobre todo cuando uno quiere tener cierto alcance, sentimos que es una necesidad este tipo de capacitaciones y vinculaciones, para que nuestras empresas sean rentables y puedan crecer”, destacó.



La firma del acuerdo es el primer paso para comenzar a coordinar el desarrollo de actividades y beneficios, a los que tendrán acceso las empresas que forman parte de Hecho en Corrientes.



La logística en el mercado actual



El gerente comercial regional de OCA, Francisco Suárez, destacó la atención que deben prestar las empresas, no solo en hacer llegar sus productos a los distintos lugares sino también a la manera de hacerlo.



“Una vez obtenida la idea, desarrollado el producto, lo más importante es poder llegar hasta la puerta del cliente, del comprador. El hecho de contar con un operador logístico que pueda brindar capilaridad, que pueda llegar a cualquier punto del país, no solamente es el apoyo de una marca, sino de un socio estratégico en este caso”, apuntó Suárez.



Respecto a la venta online, contó que hubo que adaptarse a las nuevas demandas del mercado, que van desde el pick-up -retirar el producto desde el domicilio o el depósito del cliente- hasta efectuar la entrega, no solamente puerta a puerta, sino también en puntos faciliten hacerse con el material. “En este sentido, hemos firmado un convenio marco con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) donde sus asociados proporcionarán puntos de admisión y entrega de productos”, destacó Suárez.



“Hoy en día la logística entre interior y Capital Federal representa aproximadamente el 70% de nuestros servicios, el 30% restante es entre interior e interior. La mayor parte se concentra en el cordón de Santa Fe, Córdoba y Mendoza” detalló el gerente, y remarcó que para la empresa “es muy importante poder llegar a la Patagonia, al NOA, a las zonas periféricas de Cuyo, y en general a cada rincón del país”. Subrayó además el acuerdo de la empresa con los principales corresponsales postales a nivel internacional. “Uno muy en particular es DHL con el cual, desde cualquier punto de la Argentina, se puede llegar a nivel global” explicó.