ARA San Juan: condecoración a dos años del hundimiento

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

La Armada Argentina realizará un acto en la Base Naval de Mar del Plata donde familiares directos de los 44 submarinistas recibirán una medalla "Al Honor Militar".



La Armada Argentina realizará el viernes un acto en la ciudad de Mar del Plata al cumplirse el segundo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, y entregará a los familiares de sus 44 tripulantes una condecoración "Al Honor Militar", informó este martes la fuerza militar naval.



La ceremonia se desarrollará a las 15.30 en la Base Naval marplatense, muelle natural del buque hasta su naufragio el 15 de noviembre de 2017, en el Atlántico Sur.



Si bien familiares y allegados de los marinos señalaron que, tal como ocurrió al cumplirse el primer aniversario, está prevista la presencia del presidente Mauricio Macri, fuentes oficiales informaron que su asistencia no está confirmada.



La Armada señaló por su parte que la ceremonia contará con la presencia de "autoridades nacionales, provinciales" y de la propia fuerza, entre ellos su jefe, el almirante José Luis Villán, quien será uno de los oradores.



En la ceremonia, los familiares directos como cónyuges o padres de los 44 submarinistas recibirán como condecoración una medalla "Al Honor Militar".



Habrá además salvas de cañón y durante la mañana los familiares participarán en una ceremonia religiosa privada, en la capilla ubicada en el interior del predio naval marplatense, desde el que el San Juan partió con rumbo hacia el Atlántico Sur el 25 de octubre de 2017.



De cara al acto por el segundo aniversario, la Armada dispuso el traslado en el mismo día para algunos familiares directos que residen fuera de Mar del Plata hasta que termine la ceremonia, cuando regresarán por tierra a la ciudad de Buenos Aires.



Estos familiares no tendrán alojamiento en la ciudad, según señalaron, a diferencia de lo que sucedió al cumplirse un año de la desaparición, cuando el buque no había sido hallado aún.



"Nosotros vamos a ir por nuestra cuenta desde Punta Alta, porque más allá de todo es muy importante este aniversario y queremos estar en la Base y quedarnos con nuestras familias", dijo Jorge Villarreal, ex marino y padre del teniente de navío Fernando Villarreal, uno de los tripulantes del submarino.



Villarreal aseguró que en su viaje a Mar del Plata participará además en la maratón que se correrá el domingo próximo, cuando llevará una remera y una gorra en recuerdo de los marinos.



La carrera coincidirá a su vez con el primer aniversario del hallazgo del submarino, que fue localizado sobre el lecho marino a 907 metros de profundidad, por parte del buque "Seabed Constructor", de la firma estadounidense Ocean Infinity.



Andrea Mereles, esposa del suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, informó que el día anterior a la ceremonia de recuerdo y condecoración, los familiares realizarán una convocatoria en la puerta de la Base Naval para arreglar y acondicionar las banderas en recuerdo de los submarinistas que allegados y vecinos de la ciudad suelen colocar en el alambrado perimetral.