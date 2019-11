La senadora Jeanine Añez se proclamó presidenta interina Miércoles, 13 de noviembre de 2019 En una sesión sin quórum, donde no estuvo el partido de Evo Morales, la legisladora dijo que "asumía de inmediato el cargo".



Tras la suspensión por falta de quórum de la sesión de la Cámara de Diputados convocada para esta tarde, la senadora Jeanine Añez invocó el artículo 170 de la Constitución de Bolivia y se proclamó presidenta interina.



"Debido a la renuncia del Presidente y del vicepresidente debe aplicarse la sucesión presidencial de inmediato", explicó la nueva mandataria, que, minutos antes y en cumplimiento con dicha legislación, había asumido la presidencia del Senado.



En la sede del Congreso Nacional, Añez brindó un breve discurso en el que comenzó refiriéndose a la ausencia de los legisladores del oficialismo en la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocada para designar autoridades provisorias tras la renuncia de Evo Morales. Al respecto, manifestó: "El pueblo boliviano es testigo de que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para garantizar la presencia de los parlamentarios de las tres fuerzas políticas que componen esta asamblea".



Sin embargo, destacó que los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales "no se han hecho presentes para participar, como corresponde, de las sesiones que han sido debidamente convocados de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados". Además, sostuvo que desde el espacio manifestaron públicamente su decisión de no asistir a las mismas.



Ante dicho escenario, Añez invocó el artículo 170 de la Constitución de Bolivia, que prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente "la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros".



"En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del Presidente y del vicepresidente. Por consiguiente, y conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país", finalizó.



De acuerdo con medios locales, la ausencia de la bancada oficialista se debió a la imposibilidad de los legisladores de llegar a Plaza Murillo -sede de los palacios de Gobierno y Legislativo- en medio de los bloqueos y de las manifestaciones que se desarrollan en la ciudad.



Sobre esta situación, la jefa de la bancada del MAS, Betty Yañíquez, advirtió esta mañana: "Estamos predispuestos a dar la salida constitucional conforme todos nuestros compañeros han manifestado, eso quiero que quede muy claro. Pero solicitamos las más altas garantías para poder sesionar".



¿Por qué Añez era la próxima en la línea sucesoria?



Junto con la renuncia de Morales el pasado domingo, dimitieron de sus cargos su vice, Álvaro García Linera, los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinacelli.



De esta forma y como vice segunda de la Cámara Alta, Añez era la siguiente en la línea sucesoria para ser nombrada presidenta interina, previo a lo cual debió asumir como titular del Senado.



La senadora ya había adelantado su voluntad de asumir el puesto provisorio este lunes, cuando manifestó ante las cámaras que aceptaría la responsabilidad si así se decidía en la Asamblea Legislativa con el objetivo de llevar "certidumbre" al pueblo. Al respecto, agregó que en tal caso su mandato sería "transitorio, con el objetivo de llamar a elecciones transparentes".



Durante la proclamación de Añez en el Congreso, y no obstante la convocatoria del dirigente opositor Luis Fernando Camacho a llenar la Plaza Murillo para "garantizar la sucesión constitucional", una gran cantidad de seguidores de Evo Morales concentró en las inmediaciones del Congreso y pidió por el retorno del exmandatario a la presidencia.



Durante la movilización, que se replicó en la ciudad vecina de El Alto, miles de personas portaron la "whipala", una bandera que representa a los indígenas del país, y corearon consignas a favor de Morales.