Horóscopo para hoy 13 de noviembre del 2019 Miércoles, 13 de noviembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No temas decir las palabras que consideras necesarias para poder salir de esta complicación a nivel sentimental.



Amor: No todo saldrá como lo tienes planeado en la jornada de hoy, aunque aun así lograrás hacer aquello que tienes planeado.



Riqueza: Tendrás que comprometerte completamente con tu trabajo si pretendes alcanzar las fechas limite como se debe.



Bienestar: No des lugar a arrepentimientos por acciones del pasado. Lo que ya ha sucedido no tiene marcha atrás, no tiene sentido gastar energías en ello.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Vivirás momentos de intensa frustración durante la jornada de hoy debido a falencias en tu comunicación. Examínate.



Amor: La soledad en tu vida tiene una razón de ser. Aprovecha la jornada para hacer un mea culpa y procura cambiar.



Riqueza: Se presentará una oportunidad en tu ambiente laboral muy tentadora. Déjala pasar o te traerá serios inconvenientes.



Bienestar: Las capacidades deben ser desarrolladas mediante la practica constante. Aun las innatas deben ser cultivadas para alcanzar su máximo exponente.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Encontrarás en ti una vocación que nunca imaginaste presente. Explora los confines de ésta dentro tuyo, no le temas a lo nuevo.



Amor: Deberás renunciar a ciertos aspectos de tu vida si pretendes que la relación sentimental. funcione. Medítalo.



Riqueza: Jornada propicia para todo tipo de capacitación o aprendizaje en lo relacionado a tu área laboral. Aprovéchala al máximo.



Bienestar: Es imposible tener cada factor determinante en total control. Despójate de la idea de que puedes manejar todo en la vida. Acostúmbrate a ello.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tu habilidad para poner tus contrariedades a tu favor te será de gran utilidad durante la jornada de hoy. Aprovéchala.



Amor: No critiques los rituales de tu pareja solo por no entenderlos o estar de acuerdo con ellos. Acéptalos como parte de ella.



Riqueza: No dudes en utilizar aquel fruto de tu sacrificio para darte algún gusto ocasional. Disfruta el resultado de tu empeño.



Bienestar: El destino no representa una pintura estática e invariable. Varia con cada decisión que tomamos y con cada camino que seguimos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: No podrás callar esos gritos dentro tuyo más. Comienza a enfrentar tus temores y toma responsabilidad por tus actos.



Amor: No dejes que el temor al compromiso arruine lo que puede ser el amor de tu vida. Pídele el tiempo que necesites.



Riqueza: La mediocridad es un mal común que distingue al resto del mundo de los especiales. Busca destacarte por sobre los demás.



Bienestar: Libérate de la presión de ser una persona dominada y condicionada por su entorno. De otra forma no podrás desarrollar tu personalidad.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: El caos se ordena pero la ansiedad aún no desaparece. No fuerces situaciones afectivas. Deja que las cosas surjan naturalmente.



Amor: No te enojes con tu pareja por tonterías, disfruta de los tiempos gratos que se avecinan. Planea una salida de a dos al cine.



Riqueza: Hay cambios anunciados en tu situación laboral y tienes que adaptarte. Tu tacto y diplomacia te serán útiles, no exageres.



Bienestar: Sin socavar tu fe y tu confianza en la gente, concéntrate en las acciones de los otros y recuperarás la fe en su comportamiento hacia ti.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Encontrarás en la música el refugio que tanto buscabas de una realidad vertiginosa y despiadada. Procura relajarte un momento.



Amor: El egoísmo y el egocentrismo no tienen cabida posible en una relación sana. Déjalos de lado o continua con tu soledad.



Riqueza: Se cuidadoso al seleccionar a los que deban integrar tu grupo de trabajo. Asegúrate de investigarlos adecuadamente.



Bienestar: La salvación y absolución están a la alcance de la mano de todos. Simplemente consiste en tomar conciencia de nuestras falencias y no repetirlas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Comenzarás a cuestionarte seriamente la línea de trabajo que has elegido desarrollar. Procura averiguar si estas a gusto o no.



Amor: Procura ser participe de cada momento especial que atraviese tu pareja. Esto fortalecerá el vínculo entre ustedes.



Riqueza: El compromiso hacia tus obligaciones no puede ser impuesto desde afuera, necesitas desarrollarlo tu mismo.



Bienestar: La única manera de acabar con el dolor y las dudas es enfrentar la situación. No puedes escapar de ti mismo por siempre. Toma una decisión.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: No trates de imponer tus ideas y deseos a los demás porque te agrandará el conflicto y podrás tener serias consecuencias.



Amor: El mando de la relación se te va de las manos. Descubrirás que en el amor no es posible actuar por la fuerza sino con la palabra.



Riqueza: En cuanto a tu trabajo, no te duermas y sigue esforzándote, porque hay muchos que quisieran estar donde tú estás.



Bienestar: Dedícale tiempo a una rutina de ejercicios, te aliviará esos dolores de espalda que tanto te han estado molestando. Supervísalos con tu médico.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Es posible que en tu trabajo te encuentres con noticias, que en realidad son rumores o chismes, y que pueden entorpecer tu imagen.



Amor: La desconfianza, la inseguridad y los celos se apoderan de ti, trata de ver las cosas como son. Cuidado con la indiscreción.



Riqueza: Verifica todos los detalles en tu trabajo o lugar de estudio, todas las veces que sea necesario, aunque estés apurado.



Bienestar: Planificar siempre es positivo en la medida en que recuerdes no ser demasiado estricto con tus planes. Sé flexible y evalúa cambios inesperados.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Hay posibilidades de recomponer vínculos desgastados y reconciliarse. El buen ánimo establece fuertes y sólidos contactos.



Amor: El orgullo y la vanidad son condiciones que debes tener controladas. Encuentras la manera de expresarte sin límites.



Riqueza: Tendrás muchas ideas innovadoras y la posibilidad de comunicarlas y aplicarlas en tu trabajo. Ponlas en práctica.



Bienestar: Debes tener arraigada en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos empleando tu talento en beneficio de los demás.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Serás un hueso duro de roer para la suerte que se empeña en no acompañarte este último tiempo. Descubrirás un secreto.



Amor: Se está gestando una nueva forma de confianza y lealtad en la que puedes transformar tu vida amorosa. No te apresures.



Riqueza: No abuses de tu energía, así prevendrás hacer dinero a cualquier precio. Recuerda que tu salud está primero, cuídala.



Bienestar: El comportamiento infantil o inmaduro en una discusión te dejará insensible. Tienes que apartarte de los conflictos.