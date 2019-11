Salud insta a completar el esquema de vacunación

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Todas las personas mayores de 5 años, excepto los que nacieron antes de 1965, deben acreditar dos dosis de la Triple Viral. La vacuna está disponible en hospitales y centros de salud de toda la provincia.





El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Inmunizaciones, continúa trabajando en el marco de la “Respuesta Provincial al Alerta Mundial del Brote de Sarampión”. Se trata de la estrategia preventiva que la cartera ya viene implementando en todo el territorio provincial, enfocado en vacunación, vigilancia epidemiológica y laboratorio. En este contexto, la cartera insta a todas las personas mayores de 5 años a completar el esquema de dos dosis de la Triple Viral, para lograr la inmunidad.



“Los aspectos fundamentales que continuamos trabajando y que se intensifican, tienen que ver con la vigilancia epidemiológica, el laboratorio, el pensar en sarampión y hacer el diagnóstico y la vacunación, que es la prevención primaria”, dijo la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla.



“Toda la comunidad, no solo el equipo de salud, tiene que estar pensando en Sarampión. En el caso de haber fiebre, lesiones en la piel después de días de la fiebre, ir a la consulta médica, no minimizar lesiones en la piel y descartar el caso su fuera necesario o confirmarlo”, agregó.



“La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó el sistema de alerta internacional por el brote muy importante que en hay en todos los continentes y países y Argentina no es la excepción, empezó a tener casos”, indicó la funcionaria.



SARAMPIÓN, ¿QUIÉNES DEBEN RECIBIR LA VACUNA?



- De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos una dosis de vacuna triple viral (Sarampión-Rubéola y Paperas).



- Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.



- Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran inmunes.