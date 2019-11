Condenan a Mauro Matos por homicidio culposo Miércoles, 13 de noviembre de 2019 El ex San Lorenzo y Newell’s deberá cumplir con dos años de prisión domiciliaria. Es por la muerte de un motociclista en un accidente ocurrido en 2016.



El ex futbolista de San Lorenzo y Newell’s Mauro Matos fue condenado a dos años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo agravado. Es por la muerte de un motociclista que se produjo en 2016 luego de un choque contra la camioneta del actual jugador de Barracas Central.



Así lo consideró el juez de Primera Instancia, Rafael Coria, durante la jornada del juicio que se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario.



Además de los dos años de prisión condicional, Matos recibió 5 años de inhabilitación para conducir por el delito de «homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor».





También el juez fijó reglas de conducta que Matos deberá cumplir, dado que debe fijar un domicilio, someterse a control post penitenciario y realizar un curso de educación y concientización vial.



El hecho por el cual Matos fue acusado de homicidio se registró el pasado 8 de agosto de 2016, cuando el futbolista estaba detenido en su Toyota Hilux en la banquina derecha de la avenida Jorge Newberry al 7700 de Rosario, y giró hacia la izquierda para dirigirse a la calle Los Alerces.





Al realizar esa maniobra atropelló a un motociclista identificado como Federico Iván Burgos, quien falleció como consecuencia del golpe cuando circulaba por Jorge Newbery, en una moto Honda CBX 250, sin portar el casco de protección.



Cuando se registró el accidente Matos jugaba en Newell s Old Boys, y en ese momento la fiscalía le impidió salir del país.



El fiscal Walter Jurado, de la Unidad de Homicidio Culposos de Rosario había pedido tres años de prisión efectiva para Matos, y una inhabilitación para conducir por diez años.