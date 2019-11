Se realizó la audiencia pública ambiental del nuevo proyecto energético

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Se realizó la Audiencia Pública Ambiental del proyecto energético Estación Transformadora Sarmiento con tecnología GIS y Línea Subterránea, en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que efectúa el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).







En la Escuela Bernardino Rivadavia de la ciudad de Corrientes vecinos y representantes de instituciones se acercaron a escuchar las presentaciones y opiniones de los inscriptos en el registro de participantes; la apertura estuvo a cargo del presidente de la audiencia ingeniero Mario Rujana quién explico el procedimiento de la misma, en la que se escuchan las presentaciones del proyecto y las exposiciones de los inscriptos y no se efectúa debate, según lo establecido en la Ley Nº 5982 y decreto reglamentario Nº 2562/12.



El proyecto energético fue presentando por el Secretario de Energía de la Provincia licenciado Arturo Busso, posteriormente el Director de Desarrollo Eléctrico ingeniero Rodrigo Garrido efectuó la descripción técnica del proyecto. A continuación el ingeniero Víctor Toranzos, Profesor Titular de Electromagnetismo de la Carrera Ingeniería Eléctrica de la FACENA-UNNE se refirió a las emisiones del campo eléctrico y magnético y finalmente la ingeniera química Hilda Páez, consultora ambiental de la Secretaría de Energía, expuso el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).



El ingeniero Garrido hizo hincapié en la demanda actual que sobrepasa la capacidad instalada y se busca solucionar con este proyecto con tecnología GIS, que reemplaza los tradicionales transformadores, que ocupan una superficie mayor, al ser equipos compactos y que se pueden instalar en un espacio mucho menor.



El ingeniero eléctrico Toranzos por su parte, hizo una presentación detallada y explicativa sobre las radiaciones no ionizantes, cuyos efectos pueden ser térmicos o no térmicos y el campo magnético comparativamente en diferentes situaciones como tendido eléctrico, electrodomésticos y de las estaciones transformadoras.



Posteriormente la ingeniera Paez en la presentación del Estudio de Impacto Ambiental señaló que la propuesta se aplica a varios objetivos de desarrollo sostenible; busca resolver problemas eléctricos de transformación y transporte, resolver déficit en sistema de transporte y distribución de energía. Se propone duplicar la potencia de trasformación de energía, optimizar distribución de cargas, y cierre de anillos.



La profesional explicó el desarrollo de la metodología aplicada entre ellos el inventario ambiental, identificación y evaluación de impactos, plan de gestión ambiental y social. Describió la tecnología GIS, los aspectos medioambientales, las medidas preventivas necesarias y las mediciones realizadas en la zona, tomada como inventario de base, así como la línea de base socio económica y la matriz de impacto ambiental medidas correctoras y protectoras.



La consultora ambiental explicó los objetivos del Plan de Gestión Ambiental (PGA), el plan de vigilancia y expuso las respuestas a la presentación realizada por el Defensor del Pueblo de la provincia de Corrientes doctor César Vallejos Tressens referidas a recomendaciones sobre medidas de mitigación de contaminación sonora, gestión de residuos, olores, arborización, participación ciudadana, uso de suelo, seguridad y pliego licitatorio.



Posteriormente se convocó a la única asistente de los inscriptos en el Registro de Participantes para realizar su correspondiente presentación, la señora Lidia Benítez quien, entre otros conceptos, manifestó su oposición a la estación trasformadora en el barrio.



Antes de la palabras finales del presidente de la Audiencia, dos asistentes solicitaron exponer, a quienes se les explicó lo requisitos de inscripción previa en el marco de la normativa vigente; no obstante ello el ingeniero Rujana autorizó a presentar por escrito las inquietudes que serán incorporadas al expediente respectivo, para las respuestas técnicas, si correspondiere.



Así también, el titular del ICAA explicó que las Audiencias Públicas Ambientales se convocan según la categoría del impacto ambiental esperado determinado por el nivel de complejidad ambiental (NCA), establecido en la Resolución del ICAA Nº 366 de julio de 2016





Entre otros, se encontraban presentes el Subinterventor de la DPEC ingeniero Néstor Fernández y el Diputado provincial ingeniero Aníbal Godoy, docentes y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de la Carrera Ingeniería Eléctrica de la FACENA de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).