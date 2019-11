Horóscopo para hoy 12 de noviembre del 2019 Martes, 12 de noviembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Cambios internos en tu medio laboral provocarán modificaciones en tu rutina. No seas impulsivo y usa el raciocinio.



Amor: En el amor te verás deprimido y nostálgico, y sentirás que todo tiempo pasado fue mejor. Aprovecha este período de soledad.



Riqueza: Necesitas dedicarle tiempo a tu familia debido a acontecimientos recientes, y no puedes abandonar tu trabajo.



Bienestar: No centres tu mente en los detalles de forma excesiva, concéntrate en lo realmente importante. Recuerda que la vida es una sola, disfrútala.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Vivirás momentos de tensión en tu ámbito laboral, lo que puede afectarte también en lo sentimental. Sé prudente con tus reacciones.



Amor: Toma las críticas de tu pareja como información valiosa para crecer. No te pongas a la defensiva y acepta tus errores.



Riqueza: Busca el sentido en las cosas que haces, será la única manera de no cometer errores en tu trabajo. Sé más detallista.



Bienestar: La práctica de alguna actividad física te permitirá descargar la energía negativa. A la vez te ayudará a mantener la mente despejada y alerta.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Buscarás soluciones rápidas a problemas complicados y esto los empeorará aún más. No siempre el camino más corto es el mejor.



Amor: Lograrás conversar con tu pareja abiertamente sobre sus tabúes sexuales y, poco a poco, podrán llegar a eliminarlos.



Riqueza: Se te presentará la posibilidad de refinanciar tus abultadas deudas. Lee entre líneas y sé muy cuidadoso con lo que firmas.



Bienestar: La destreza y confianza en una actividad sólo se desarrolla mediante la práctica constante. Enriquece tu conocimiento con los medios a tu alcance.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No tomes decisiones importantes porque en el día hoy, tu estado de ánimo hipersensible, nublará tu juicio.



Amor: Descubrirás la necesidad de expresar tus sentimientos. Serás locuaz y encantador, lo que te dará éxito con el sexo opuesto.



Riqueza: Haz todo lo posible para terminar tus actividades de hoy porque se acercan días de frenesí laboral.



Bienestar: La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la cumbre de tu rendimiento físico y mental. No temas intentar tratamientos alternativos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Se removerán las aguas alrededor tuyo. Cambios imprevistos en lo laboral harán que corras riesgos. Haz bien las cosas y no habrá cambios.



Amor: Confianza, alegría, intimidad. Buena etapa para afianzar tu matrimonio o empezar de nuevo con alguien que se asemeja a tu ideal.



Riqueza: Ten precaución en tus gastos de dinero o inversiones de negocios. Las fluctuaciones monetarios generarán dudas e inestabilidad.



Bienestar: Genera estabilidad en tus relaciones familiares. No reacciones sin comprobar las intenciones de las palabras. Usa tu inteligencia.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar. Sé paciente.



Amor: El amor puede transformase en una obligación fastidiosa. Las demandas, los celos y los problemas materiales te agobiarán.



Riqueza: Tu esfuerzo no rinde, tal vez estás desperdiciando otros recursos tecnológicos o intelectuales que darían mejores resultados.



Bienestar: Manténte fuerte, decídete a superar todos los obstáculos que se te presenten. No decaigas si las cosas no te son fáciles, todo se irá acomodando.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Aunque programarás muchas actividades en tu vida cotidiana, oragnizarás mejor tus horarios y aprovecharás mejor el tiempo.



Amor: Se despejan temores. Estás en condiciones de entablar relaciones sentimentales. Mejora la calidad de tu vida afectiva.



Riqueza: Toda tu atención está en tu crecimiento profesional. Deberás defenderte de enemigos ocultos o de fuertes contrincantes. Cuídate.



Bienestar: Estarás disconforme con varias áreas de tu vida. Tómate un respiro y evalúa objetivamente tu situación. Puede que no estés siendo objetivo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Deberás vigilar los factores que están teniendo influencia en tu persona. No todo se puede tener bajo control, sólo presta atención.



Amor: En el amor y en tus sentimientos todo lo tienes a tu favor. No olvides que sólo depende de ti que perdure esta situación.



Riqueza: Redistribuir el trabajo en otros es tan vital como modificar la rutina. Tiempo de generar nuevos vínculos en el mercado.



Bienestar: Trata de cuidar un poco más tu apariencia. Llamarás la atención de la gente que quieres por tu imagen. Haz un gran cambio, te modificará el humor.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Problemas de comunicación con la gente. Sería conveniente libertarte de tensiones y dialogar calmadamente. Baja los niveles de estrés.



Amor: Si eres sincero, puedes dar grandes pasos hacia el encuentro de una relación estable. Olvídate de las mentiras.



Riqueza: Te llegan ahora ofertas para ganar más dinero. No tomes en serio a las personas que no te inspiren total confianza.



Bienestar: Tu estado anímico se encontrará estable. No habrán sobresaltos que modifiquen tu carácter. Buen momento para iniciar actividades recreativas.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Deberías empezar esos proyectos que tenías olvidados. Ya es hora de hacer lo que realmente quieres y no sólo cumplir con tus obligaciones.



Amor: Tienes la posibilidad de asumir un papel fundamental en tu relación. No temas expresar tus pensamientos y no descartes organizar un viaje de placer.



Riqueza: Conduces proyectos grupales con decisión mientras tu pensamiento crítico abre las puertas de tu futuro económico.



Bienestar: Intenta descansar, respetar los horarios de comida sin saltearte ninguna y disfrutar de tu entorno para superar tu decaimiento.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Imaginación es la palabra clave y la fórmula que hoy debes aplicar a todos tus actos y relaciones. Recibirás más de un aplauso.



Amor: Hay mucha gente interesada en ti, sólo es cuestión de fijarte un poco y salir más a menudo. No descartes sumarte a nuevos grupos de amigos.



Riqueza: Malos tiempos para los idealistas. Habrá que ajustarse el cinturón y comenzar a pensar que los meses tienen 31 días.



Bienestar: Problemas respiratorios. Deberías proponerte buscar ámbitos donde aspirar menos humo de cigarrillo. Tu salud te lo agradecerá.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Mejora la percepción sobre tu vida porque podrías caer en una depresión si no lo haces. Amanece con esperanzas y renuévate.



Amor: Buen momento para pensar en tus necesidades y en tus deseos. En este día la soledad será una muy buena consejera.



Riqueza: Ten cuidado con las facturas atrasadas que si se acumulan pueden crear problemas graves. Gasta el dinero en lo que debes.



Bienestar: Reduce vicios. Tabaco y café pueden ser una mezcla para nada saludable. Si lo consigues, te sentirás mucho mejor. Inicia algún deporte.